Blick zurück im Zorn: Erinnerungen an ein verschwundenes Basel

«Ich wollte möglichst viel bewahren, wollte in erster Linie Ansichten und Sichtwinkel festhalten, denen die bekannten Fotografen keine Beachtung geschenkt hatten. Und so etwas Besonderes beitragen», sagt Lukas M. Stoecklin. Der frühere Redaktor der Basler Zeitung und davor der National Zeitung hat in einem Buch über hundert Fotos einer Stadt gesammelt, die mehr und mehr verschwunden ist. Damit hat er tatsächlich etwas Besonderes geschaffen: Die Erinnerung an eine Zeit nämlich, die gar nicht so weit zurückliegt, aber doch fast unendlich fern erscheint.

Andenken retten

Der 1939 geborene Stoecklin sagt über sein Buch, die Fotos seien entstanden, weil er wenigstens ein Andenken retten wollte. Im Aeschen-Quartier an der Sternengasse aufgewachsen sei die Welt kurz nach den Kriegsjahren noch in Ordnung gewesen. Aber schon bald sei das Realgymnasium in den weiten Hinterhöfen bei der Elisabethenstrasse und beim Aeschengraben geplant worden. «Alles musste weg», sagt Stoecklin. Was eben noch stolz und prunkvoll gewesen sei, lag plötzlich als Bauschutt herum. Für den langjährigen Gerichtsreporter waren diese Erinnerungen prägend. «Die Sorge ums Quartier weitete sich rasch auf die ganze Stadt aus, auf die Vorortsgemeinden, über die Landesgrenzen hinaus.»

Der Band, den Stoecklin zusammen mit Daniel M. Cassady herausgab, der mit der Webseite «Verschwundenes Basel» seiner Begeisterung für das «historische» Basel Ausdruck und ein beachtliches Fotoarchiv gesammelt hat. Kult ist auch der Kalender mit historischen Bildern, den Cassady Jahr für Jahr herausbringt. Auf eindrückliche Weise dokumentiert das Buch eine Stadt, deren idyllische Ecken schlicht und einfach verschwunden ist. So sieht man die Steinenschanze in der Sonne, da steht ein altmodisches Bänkli und wo heute der Verkehr auf dem Viadukt tobt, war 1957 noch ein idyllischer Spazierweg. Auch den Abriss und die Abholzung hat Stoecklin dokumentiert.

Rücksichtslos und unharmonisch

Immer wieder staunt man darüber, wie die Stadt ausgesehen hat und wie sehr sie sich in fünfzig, sechzig Jahren verändert hat. Lukas M. Stoecklin wäre kein Journalist gewesen, wenn seine Dokumentationsarbeit nicht auch das Interesse an Architektur geweckt hätte. So kritisiert der Autor zwar vor allem die Bausünden in der Altstadt, differenziert aber auch. Am Ende bleibt die Nostalgie, aber auch Nachdenklichkeit. Denn das Buch des «verschwundenen Basel» zeigt, wie rücksichtslos und teilweise unharmonisch gewisse Strassenzüge dem Erdboden gleichgemacht worden sind.