Das Baselbiet. Wunderbar weite Strecken, saftig-grüne Hügel, dazwischen einer der meistbefahrenen Autobahnabschnitte der Schweiz und Kantonsstrassen ohne Ende. Die Mobilität ist hoch, Strassenbau wird von der Regierung gefördert, von vergoldeten Strecken ist zuweilen die Rede, wenn sie auf der Landschaft sanieren, verbreitern, neu bauen. Das freut den Raser.

Denn eine gute Infrastruktur auf langen Strecken macht den Fuss ganz schön schwer, wenn er so auf dem Gaspedal steht und durch die Adern das Adrenalin pumpt. Die Baselbieter Polizei hält ihre Radarfallen daher stets bereit: Ziel sei es, flexibel und gezielt an Orten mit häufigen Widerhandlungen reagieren zu können, so die Baselbieter Polizei – speziell auch bei begründeten Ersuchen von Gemeindebehörden oder Dritten. Im Gegensatz zum Kanton Basel-Stadt gibt es auf der Landschaft nicht einmal eine Karte der stationären Anlagen.

Hier kann es dich jederzeit erwischen

Kamera der Anlage vor dem Baselbieter Tunnel Arisdorf. ©Keystone

«Es wird zur Hauptsache beabsichtigt, mit mobilen und damit wechselnden Kontrollstandorten zu unterschiedlichen Zeiten die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Damit soll erreicht werden, dass der Verkehrsteilnehmer im Prinzip zu jeder Zeit und an jedem Ort mit einer Kontrolle rechnen muss und deshalb sein Fahrverhalten entsprechend anpasst», sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler. Dafür betreibt die Baselbieter Polizei drei semistationäre und drei mobile Messgeräte. Stationär sind es noch mehr: 14 Stück sind auf dem Kantonsgebiet fix installiert.

Bekannt und von der Polizei bestätigt sind die folgenden fixen Radarfallen:

Gemeinden (Geschwindigkeit und Rotlicht):

Vier Standorte in Liestal

Ein Standort in Augst

Ein Standort in Münchenstein

Ein Standort in Binningen

Autobahn (Geschwindigkeit):

Augst: Zwei Anlagen, Fahrtrichtung Basel

Tenniken: Zwei Anlagen, Fahrtrichtung Basel und Fahrtrichtung Bern/Luzern

Tunnel Arisdorf: Zwei Anlagen, in beide Fahrtrichtungen

Anderswo kaum Interesse: High-Tech-Blitzer seit Jahren einzigartig

Das gibts wirklich nur im Baselbiet. ©Keystone

Dabei ist gerade die Anlage im Tunnel Arisdorf eine nationale Einzigartigkeit. Seit deren Bau 2010 und Inbetriebnahme 2011 ist sie die einzige so genannte Abschnittsgeschwindigkeitskontrolle (AGK) auf dem Schweizer Nationalstrassennetz, wie auch das Bundesamt für Strassen (Astra) bestätigt. Die Anlage funktioniert in Fahrtrichtung Bern/Luzern mit Messpunkten vor und nach dem Tunnel; damit soll ein Durchschnittswert erfasst und erst beim Überschreiten dieser Geschwindigkeit geblitzt werden. Also nichts mit Spitzenwert-Blitz im Tunnel. «Gegenüber einer Punktkontrolle hat eine AGK den Vorteil, dass geringe Temposchwankungen nicht ins Gewicht fallen», sagt Astra-Sprecher Thomas Rohrbach gegenüber barfi.ch.

Diese Form der Kontrolle kommt bei der Baselbieter Polizei gut an: «Die Polizei Basel-Landschaft, als Betreiber der AGK, macht damit gute Erfahrungen. Die Anlage hat in dieser Zeit im Arisdorftunnel wesentlich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beigetragen», sagt Gaugler. Nur: Die anderen Kantone interessiert das nicht. Eine zweite Anlage bei Vallorbe in der Waadt ist zwar seit Jahren in Planung, aber immer noch nicht umgesetzt. Und das wars dann auch. Die Schweizer Polizeikorps, die Autobahn-Tunnel überwachen, pflegen lieber ihre Standardblitzer, um Raser zu erwischen.

Verkehrssicherheit und bare Münze

Erwischt: Ein Raser, der nicht nur rast, sondern dabei auch noch Akten studiert. Wobei die Akten heute wohl durch ein Handy auszutauschen wären. Aufnahme undatiert. ©Keystone

Das kommt zu einem Preis: Zum einen müssen die Anlagen immer wieder unterhalten werden, um auch bei geringen Überschreitungen genau zu bleiben. Und zum zweiten reicht bei Bekanntwerden der Standorte ein kurzes Anpassen der Geschwindigkeit, um danach wieder sorglos zu beschleunigen. Daher auch der Einsatz der mobilen Fallen, die neben den fixen Standorten bei Tempo-Schildern gerne als Einnahmengenerator für die Kantonskasse verschrieen werden. Doch davon wollen die Polizeien nichts wissen. So sagt Gaugler: «Die Entwicklungen der letzten Jahre deutet darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen eine positive Wirkung auf das Verhalten jener Lenker haben, die zu schnell fahren.»

Die gute Nachricht also: Das Einhalten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit – insbesondere im Verzweigungsbereich der A2/A3 – hatte laut Angaben der Polizei «einen positiven Einfluss auf die Verkehrssicherheit, harmonisierte die Geschwindigkeitsunterschiede und minimierte dadurch das Unfallrisiko.» Die schlechte allerdings bleibt immer die gleiche: Nicht allein Raser werden geahndet, sondern alle so genannten Schnellfahrer. Also auch der gestresste, unachtsame oder freiheitsliebende Autofahrer, der einfach mal gerne über dem Limit flitzt. Und das auf der Landschaft nicht seltener als auf dem dichtbeblitzten Basler Stadtgebiet.

