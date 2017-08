Bombenalarm in Birsfelden: Es war eine Bombenattrappe

Belagserneuerung bei der Hardstrasse in Pratteln und der Prattelerstrasse in Muttenz

Am Montag, 4. September 2017 beginnen die Belagsersatzarbeiten an der Hardstrasse in Pratteln (Kreisel Aquabasilea) bis Prattelerstrasse in Muttenz (Brücke Lachmatt).