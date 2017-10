Boni für Firmenchefs: Auch Roche-CEO muss Nachhaltigkeitsziele erreichen

In den Nächten von Montag, 09. Oktober 2017 bis Dienstag, 17. Oktober werden an der Umfahrung Liestal (HUL) Unterhalts- und Restarbeiten ausgeführt. Deshalb muss mit Nachtsperrungen von jeweils 20 Uhr bis 05.00 Uhr gerechnet werden. Witterungsbedingt konnten im September 2017 nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden. Ausserdem stehen turnusmässige Unterhaltsarbeiten an.