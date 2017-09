Rotlicht ist ein heikles Thema. Die Medien behandeln es gerne etwas verklemmt, denn es hat mit Sex zu tun, besser noch: Mit Sex gegen Geld, und das sind ja schon zwei heisse Themen des Boulevards, und dann sind dazu noch beide vereint in der gesellschaftlichen Hinterstube mit leichter Bekleidung und gierigem Blick. Ein Umfeld, das den Menschenhandel begünstigt: Frauen, oft aus armen Verhältnissen und Herkunftsländern an der Ostgrenze Europas werden unter Druck ins Gewerbe geschafft. Das sieht dann manchmal sogar freiwillig aus, aber wenn die Kinder zu Hause mit dem Leben bedroht werden geht man weit.

In Basel sind die Bordelle eigentliche KMU. Prostitution ist nicht illegal, und wer sich im gesetzlich erlaubten Alter befindet, macht sich dadurch auch nicht strafbar. 175 Sex-Salons hat die Basler Polizei derzeit im Kanton erfasst. Bordelle und Frauen werden entsprechend besteuert, je nach Erwerbsmodell als juristische Person oder als Selbstständigerwerbende. Die gesetzliche Lage ist da klar. Da älteste Gewerbe der Welt ist in Basel eine Kleinfirma mit vielen Gesichtern: Eine Toleranzzone im Kleinbasel, eine hübsche Altbauwohnung im ehrwürdigen Quartier oder die schwarze Limousine, mit der ein Escort zum Termin chauffiert wird.

Etablissements sind auch in Ihrem schönen Quartier

Knapp 50 Meter hinter dem Bahnhof SBB befindet sich ein bekanntes Etablissement-Haus. ©Google Maps

Etablissements gibt es in Basel viele. Während sich der Strassenstrich weitgehend im Toleranzzonen-Geviert Webergasse und Ochsengasse abspielt, sind die Bordelle in der ganzen Stadt verteilt. Rund um den Badischen Bahnhof ist eine beliebte Zone, die Feldbergstrasse, die Mattenstrasse, oft sind es auch etwas in die Jahre gekommene Liegenschaften, deren Zimmer für gutes Geld gebucht werden müssen. Im Gundeli sind es die Dornacher- und die Güterstrasse, wo sich hinter gutbürgerlichen Fassaden die Fantasie von Freier und Voyeur gleichzeitig räkelt. Dann gibt es weitere Etablissements in der Umgebung des Kannenfeldparks, also an der Burgfelderstrasse und auch bei der Schützenmatte. In der Innenstadt ist das Apartmenthaus an der Heuwaage dafür bekannt. Manchmal sind es aber gar nicht mal Puffs im herkömmlichen Sinne, sondern diskrete Privatwohnungen, wo eine Frau – oder auch ein Herr – die Kunden empfängt.

Auch im Gundeli: An der Dornacherstrasse, zwischen Gundeldingerfeld und Winkelriedplatz, in einem diskreten Altbaugebäude in Fahrtrichtung rechts. ©Google Maps

Und da beginnt die Grauzone: Denn einfach eine Wohnung anmieten – oder per AirBnB buchen – und Freier empfangen, das geht nicht. Das wäre Schwarzarbeit. Und der Schlag gegen den Menschenhandel vom Dienstag in der Webergasse ist ein klares Zeichen der Basler Behörden gegen ein Verbrechen, das sich gerne im Rotlicht abspielt. «Wenn ein konkreter Tatverdacht auf eine Straftat vorliegt und zwecks Sicherung von Beweisen beziehungsweise der Suche nach Personen Hausdurchsuchungen vorgenommen werden müssen», sagt Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft. Der Fall vom Dienstag, wo die Polizei 15 Ungarinnen mit auf den Posten nahm, ist nur einer davon: «In sämtlichen Lokalitäten können im Rahmen eines Strafverfahrens Zwangsmassnahmen angeordnet und durchgeführt werden», so Gill. Gerät also auch das Haus an der Dornacherstrasse 63 gleich hinter dem Bahnhof in dringendem Verdacht, schreitet die Polizei auch dort ein.

Die dunkle Seite der Diskretion

Die Apartment-Liegenschaft an der Heuwaage ist für sexuelle Dienstleistungen bekannt. ©Google Maps

Von den über 2'000 Prostituierten, die in Basel arbeiten, kommen die meisten aus Ungarn, gefolgt von Deutschen und Spanierinnen. Die meisten reisen mehrmals pro Jahr an, das Verfahren, bei dem sie sich anmelden, verzeichnet pro Jahr rund 6'000 Anmeldungen. Dabei sind längst nicht alle von Menschenhandel betroffen. Die Arbeit im Milieu ist teilweise hochlukrativ; laut einschlägigen Websites bewegen sich die Preise im Basler Durchschnittsbordell zwischen 150 Franken für eine halbe Stunde und bis zu 5'000 Franken und mehr für die ganze Nacht. Günstiger ist der Strassenstrich. Letzterer hat sich übrigens durch die grün markierte Toleranzzone etwas beruhigt. «Die Trottoirmarkierungen haben sich über den Erwartungen bewährt: Es werden deutlich weniger Verstösse gegen das Anwerbeverbot gleich ausserhalb der Zone festgestellt als vorher», sagt Toprak Yerguz von der Basler Polizei: «Diese Rückmeldungen erhalten wir auch von der Quartierbevölkerung.»

Da die Arbeit im Schatten der Dienstleistungsgesellschaft vor sich geht und in der Regel im persönlich Umfeld auch nicht unbedingt thematisiert wird, sind die Behörden umso mehr in der Pflicht. Schwarzarbeit auf dem Bau wird schon streng kontrolliert – Schwarzarbeit im Milieu ebenfalls. Zumal hier noch die strafbare Zuhälterei dazu kommt, bei der sich Drittpersonen am Gewerbe bereichern. Was schliesslich unter den Tatbestand Menschenhandels fällt.

Schön ruhig: An der Mattenstrasse gehören nicht nur Standbauer der nationalen und internationalen Messen zur Kundschaft. ©Google Maps

Wegen der Angst der Frauen seien Ermittlungen im Bereich Menschenhandel in aller Regel nicht leicht, sagte Rebecca Angelini von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration bereits gegenüber barfi.ch. So wies Angelini darauf hin, dass sich die Erfahrung bewährt hätte, so früh wie möglich eine spezialisierte Opferhilfe einzuschalten, damit die Frauen geschützt seien. Befolgt ein Bordellbetreiber allerdings die gesetzlichen Auflagen und zahlt er seine Steuern, so hat er behördenseitig in Basel wenig bis gar nichts zu befürchten. Und bleibt einfach ein stilles KMU im Quartier.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook!