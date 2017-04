Bottmingen: Instandsetzung Therwilerstrasse führt zu Verkehrsbehinderungen

Nachdem die ersten Bauphasen an der Therwilerstrasse in Bottmingen vor Ostern planmässig abgeschlossen sein werden, muss nun nach Ostern für rund vier Wochen auf der Therwilerstrasse in Bottmingen (Gemeindegrenze Oberwil bis Kreisel Mitteldorf) ein Einbahnregime eingeführt werden.

Die Therwilerstrasse kann in dieser Zeit nur in Richtung Basel befahren werden. Für die Gegenrichtung besteht die Umfahrungsmöglichkeit über die Schlossgasse, Oberwilerstrasse in Bottmingen und die Binninger-, Bottmingerstrasse in Oberwil.

Im Gegensatz zu den ersten Verkehrsphasen, die kaum zu Verkehrsbehinderungen führten, muss in den vier Wochen nach Ostern mit Beeinträchtigungen des Verkehrs im Raum Bottmingen gerechnet werden. Das Tiefbauamt empfiehlt deshalb, den Baustellenbereich grossräumig zu umfahren.

Die Sperrung einer Fahrspur ist notwendig, damit die ersten beiden Belagsschichten des neuen Strassenbelages in der geforderten Qualität ausgeführt werden können. Der Betrieb des Ortsbusses und des Ruftaxis wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten.