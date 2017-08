Brand am St. Alban-Rheinweg in Basel

Am 17.08.2017, um 17.30 Uhr, kam es am St. Alban-Rheinweg, im Gasthof zum Goldenen Sternen, zu einem Brandfall. Es wurden keine Personen verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass durch eine Mitarbeiterin im Restaurant Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Diese verständigte sofort die Rettungsdienste. In der Folge konnte die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt den Brand, der offensichtlich im Keller in der Lingerie ausgebrochen war, in kurzer Zeit löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Gasthof ist vorübergehend geschlossen.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.