Brand führt zu Geruchsbelästigungen: die Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 29. April 2018, gegen 15:00 Uhr, kam es in Zwingen am Kleebodenweg auf einem Lagerplatz zu einem Brand von Bauabfall. Dabei lief auch ein Öltank mit ca. 40 Liter Diesel aus. Dies führte zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.