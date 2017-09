Brand in Mehrfamilienhaus - mehrere Personen verletzt

In den frühen Morgenstunden des Samstag kam es gegen viertel vor 2 Uhr auf dem Festgelände des Altweiler Straßenfestes in Weil am Rhein in der Toilettenanlage beim "Notehobler-Zelt" zu einer sexuellen Belästigung einer 33-jährigen Frau. Die Frau wurde von einem unbekannten Mann am Verlassen des Toilettenwagens gehindert und in diesen zurück gedrängt. Die Frau festhaltend griff er ihr anschliessend in den Schritt und berührte sie unsittlich. Aufgrund ihrer Gegenwehr flüchtete der Unbekannte.