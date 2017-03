Brasilianische Parlamentarier-Delegation informiert sich beim Grossen Rat über Schweizer Strafvollzug

Das Thema der diesjährigen GV der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) war unter anderem die langen Revisionszeiten an den Oberrhein-Schleusen, barfi.ch hat im Februar bereits darüber berichtet. Ist eine Kammer - z.B. in Kembs - wegen Revisionsarbeiten gesperrt, und es tritt ein schwerer Defekt an der zweiten Kammer auf, sind die Schweizerischen Rheinhäfen von der Schifffahrt abgeschnitten.