Brennendes Toilettenpapier und Parkplatz-Betrüger - mehrere Delikte im Deutschen Grenzgebiet

Weil am Rhein: Betrügerischer Parkplatzeinweiser - Polizei mahnt zur Vorsicht

Einem Betrüger auf den Leim gegangen ist eine Frau aus der Schweiz am Montagvormittag in Weil am Rhein. Die 79-Jährige kam zum Einkaufen über die Grenze und steuerte das Parkhaus "Einkaufsinsel" an. Während der Suche nach einem Parkplatz winkte ihr ein Mann zu und lotste sie zu einem freien Platz. Als die Frau ausstieg, kam er Mann heran und zeigte ihr eine Tafel. Er bat um eine Spende für Hilfsbedürftige und erhielt von der Frau einen 50 Euro-Schein, den sie aber gewechselt haben wollte. Der Mann äusserte, dass er das tun würde, ging mit den 50 Euro weg und ward nicht wieder gesehen. Nach längerem Warten rief die Frau die Polizei, die erfolglos nach dem Betrüger suchte. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 m gross, längere, schwarze Haare, dunkle Kleidung, sprach gebrochen Deutsch, vermutlich Osteuropäer. Die Polizei nimmt den Fall, zum Anlass, um wieder einmal vor Sammlungsbetrügern zu warnen und rät, grundsätzlich nichts zu spenden.

Weil am Rhein: Passant brutal zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend kam es an der Ecke Post-/Hauptstrasse zu einer Gewalttat. Dort wurde kurz nach 21 Uhr ein 19-jähriger Passant von einer bislang unbekannten Person brutal zusammengeschlagen. Das Opfer wurde erheblich verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Notarzt und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Umstände der Tat liegen noch im Dunkeln. Der Täter wurde wie folgt

beschrieben: ca. 185 m gross, kräftig, bekleidet mit heller Hose und dunkler Jacke, war in Begleitung zweier Frauen. Die Polizei sucht nach dem Schläger und bittet um sachdienliche Hinweise.

Lörrach: Toilettenpapier angezündet - Lehrer löschen Brand in Musikschule

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand in der Städtischen Musikschule am Montagabend. Dieser brach kurz vor 19 Uhr in einer Toilette im 1. OG des in der Bahnhofstrasse gelegenen Gebäudes aus. Zum Glück wurde das Feuer von Lehrern rasch entdeckt und gelöscht, so dass nur geringer Schaden entstand. Die wenig später eintreffende Feuerwehr überprüfte die Brandstelle und lüftete anschliessend die Räume. Als Brandursache dürfte Zündelei in Frage kommen, da zwei Rollen Toilettenpapier in einem Spender angezündet wurden. Der Tat verdächtig sind zwei Mädchen im Alter von etwa 15 Jahren, die zur Tatzeit am Brandort gesehen wurden und sich rasch entfernten. Eines der Mädchen hatte langes, offen getragenes dunkles Haar und braune Augen. Die Polizei sucht nach den beiden Mädchen und bittet um sachdienliche Hinweise