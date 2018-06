Bündelitag: Im Alten Basel auch ein Wettbewerb um das Wohlwollen des Lehrers

Der Anfang der Sommerferien ist, wie vieles andere auch, in der Schweiz kantonal geregelt. So begannen die Tessiner Schulferien bereits vor zwei Wochen, während ein Grossteil der Eidgenossen erst am 7. Juli verreisen wird. Nur der Kanton Zürich bildet eine Ausnahme. Seine Schulkinder müssen sich noch eine weitere Woche gedulden, bevor sie in Urlaub dürfen. Wie barfi.ch vor einem Jahr schrieb, ist der Feriengedanke noch gar nicht sehr alt, sondern ein Gewächs des 19. Jahrhunderts. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kam erstmals der Gedanke auf, dass Arbeitnehmer bezahlte Ferien erhalten könnten.

Von Bündel oder Büntel zum Bindelidaag

Als Bündel oder Büntel bezeichnete 1879 der Basler Autor G.A. Seiler ein etwas schalkhaftes, munteres Kind oder auch als Reisbündel. Mit ‘s Bünteli mache war wiederum gemeint, dass man sich zur Abreise anschickte, womit wir beim eigentlichen Thema angelangt sind. Der Bintelidaag war dann auch der letzte Tag vor den Sommerferien, wie wir ihn heute kennen.

Wettbewerb um die Gunst des Lehrers

Vom Grossbasler Arzt und Zahnarzt Hans Schlosser ist aus dem Jahr 1943 bekannt, dass damals noch der Brauch herrschte, dem Lehrer am Bündelitag ein Geschenk zu machen. Dieser Brauch sei zu einem Wettbewerb und Versuch ausgeartet, das Wohlwollen des Lehrers zu gewinnen. Bevor es in die Ferien ging, wurde mit Kuchen, Büchern, Torten oder Blumen um die Gunst des Pädagogen geworben.

Mit dem Zug an die Riviera

Mit den nötigen Billetts ausgerüstet ging’s Ende des 19. Jahrhunderts am Bahnhof auf den damals einzigen Perron, wo ein Zugwagen nach dem anderen mit den Fahrgästen und ihrem Gepäck vollgepfropft wurde. Die Dampflokomotiven hinterliessen hässlichen Kohlenstaub, der in jede Ritze drang. Beim Abfahrtszeremoniell zückte der Zugführer seine Trillerpfeife und pfiff. Der Bahnhofsvorstand wiederum läutete die Bahnhofsglocke bis der Zug sich langsam in Richtung Riviera in Bewegung setzte.

Die «Chemin de fer de Mulhouse à Basle» eröffnete dem Bündelitag neue Dimensionen. Kreidelithographie von Niklaus Weiss, um 1845. ©Aus «Festfreudiges Basel»

Als das Reisefieber noch nicht in Mode war

1909 war zu erfahren, dass es Zeiten gab als während den Sommerferien noch kein Auszug aufs Land stattfand. Besonders für die Schüler war das Reisefieber damals noch nicht in Mode. Der Petersplatz war der tägliche Sammelplatz für die Ferienkinder. Auf den Bänklein auf dem Platz spielten die Kinder nach Herzenslust. «Auch waren lustige, übermüthige Buben da, die spielten viel mit der Balle zieh sie, zieh sie, und wenn ein gewisser alter Herr im grauen Zylinder und mit dickem Meerrohrstock so langsam über den Petersplatz wackelte, so war er sicher, dass ihm die Buben Krattehocker, Krattehocker nachschrien».

Ein besonders idyllischer Spielplatz bot sich den Kindern auf dem «hohen Wall» beim heutigen Bernoullianum, wo zur Ferienzeit «halb Basel» im Schatten mächtiger Bäume anzutreffen war. Ölgemälde von Ludwig Adam Kelterborn, um 1870. ©Aus «Festfreudiges Basel»

Hundstageferien in den Anfängen des 20. Jahrhunderts

Am 10. Juli 1911 begannen die seit 1906 üblichen fünfwöchigen Hundstagferien. Die Ferienversorgungen begannen mit einem vielfältigen Angebot. Unter anderem gab es Aufenthalte jüngerer Schüler bei Bauern im Baselbiet oder von Gymnasiasten und Realschülern in Ferienheimen zu Brugnasco (1908) und Morgenholz (1895). Wobei Letzteres das erste Basler Ferienheim war und durch den RTV 1897 errichtet wurde. Auch Reisen zu Fuss durch die Schweiz unter der Leitung von Lehrer Rudin wurden organisiert sowie Jugendhorte und viele weitere wohltätige und gemeinnützige Veranstaltungen.

Stadtkinder erleben während der Ferien auf einem Bauerngut den Alltag «ihrer» Lehenleute, um 1935. ©Aus: «Festfreudiges Basel»

Bis dem 1975 von der Basler Freizeitaktion begründeten «Basler Ferienpass» sollte es noch etwas dauern. Er bietet auch in diesem Jahr ein reichhaltiges Angebot für alle für 6 bis 16-jährigen Daheimgebliebenen.

--

Informationen aus: «Festfreudiges Basel: Basels Volksbräuche und Traditionen im Spiegel von Vergangenheit und Gegenwart» von Eugen A. Meier, erschienen im Buchverlag Basler Zeitung