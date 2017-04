Bürgergemeinde präsentiert 30 Erlebnisse

«Ein gutes Stück Basel» - Die Bürgergemeinde der Stadt Basel vereint unter ihrem Dach eine breite Palette von Institutionen, Aufgaben und Leistungen. Aus Anlass der Neuwahlen in den Bürgergemeinderat vom 21. Mai will sie der Basler Bevölkerung ihr Engagement im sozialen Gebiet sowie in den Bereichen Natur und Erholung näher bringen. Gleichzeitig sollen die kulturell bedeutenden und schönen Orte in der Stadt und Umgebung zugänglich gemacht werden, die mit der Bürgergemeinde zu tun haben. So ist für die Monate April, Mai und Juni 2017 ein Veranstaltungskalender mit über 30 verschiedenen Anlässen entstanden: www.30erlebnisse.ch.