Der Lachs hat in Basel schon im Altertum eine wichtige Rolle gespielt. Bereits der Ostgoten-König Theoderich soll im 5. Jahrhundert Lachse aus unserer Region an seinen Hof in Ravenna geordert haben. Rund um den Lachs gab es im Mittelalter viele Verordnungen und Gesetze. Später, im frühen 18. Jahrhundert, gab es zwischen Basel und Frankreich gar einen Lachsfangstreit, der sich zu einer kriegsartigen Auseinandersetzung auswuchs.