Bunte Klötzchen für den Seelenfrieden

Christian Velhagen schwört auf Lego. Für ihn gab und gibt es nichts schöneres, als an einem Sonntagnachmittag mit seiner Familie Legosteine zu verbauen. Nun hat er den grossen Schritt gewagt, die Welt an seiner grossen Passion teilhaben zu lassen. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Monteverdi Museums an der Oberwilerstrasse 20 in Binningen zeigt er seit Anfang Dezember seine Schätze einem breiten Publikum. Darunter viele Raritäten wie zum Beispiel der «Ultimate Collectors Millennium Falcon» aus der Star Wars Saga, bei dem eingefleischte Lego-Fans schon bei blosser Nennung der Artikelnummer (10179) feuchte Augen bekommen. Viele der ausgestellten Sets, allesamt aus Velhagens Privatbesitz, sind schon lange nicht mehr im Handel erhältlich. Andere sind so rar, dass selbst mancher Kenner nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Auf den 570 Quadratmetern gibt es rund 600 000 zusammengebaute bunte Steine aus den verschiedensten Themenbereichen des Lego-Universums zu bestaunen. Übrigens auch aus den Anfängen, als Legos noch aus Holz gefertigt wurden. Wer mag, kann sich auch gleich vor Ort ans Werk machen und eines der Sets aus Velhagens Sammlung zum Leben erwecken.

Was ist denn nun mit dem Seelenfrieden?

Wenn es um sein grosses Hobby geht, wird Christian Velhagen philosophisch: «Lego verbindet die Menschen und in besonderem Masse die Familie. LEbrickGO soll Freude, Spass, Emotionen vermitteln und bei Erwachsenen Erinnerungen wecken.». Ein schöner Aspekt, vor allem in Hinblick auf die heutige, eher durch die Absenz von Harmonie geprägte Zeit. Das finden auch die jetzt schon zahlreichen grossen und kleinen Besucherinnen und Besucher, die zum Teil sogar aus dem Ausland nach Binningen strömen. Vielleicht sollten wir uns alle mal Zeit nehmen, uns in Ruhe hinsetzen und beim Zusammenbauen des Taj Mahal (10256), des Batcave (70909) oder des Delorean aus «Back to the Future» (21103) für ein paar Stunden die Seele wieder zentrieren lassen.

Lego will mit China den Online-Spiele-Markt aufmischen

Neues gibt es vom Lego-Mutterhaus im dänischen Billund zu berichten. Das unter Druck geratene Unternehmen will in China Marktanteile gewinnen. Dazu wird eine Allianz mit dem chinesischen Internet-Konzern Tencent zur Entwicklung von Online-Spielen sowie einem sozialen Netzwerk für chinesische Kinder geschmiedet, wie Lego am 15. Januar mitteilte. Tencent ist mit einer Marktkapitalisierung von 527 Milliarden Dollar Asiens wertvollstes Unternehmen. Dies ist nicht der erste Flirt mit dem chinesischen Markt, 2016 eröffnete Lego ein Werk in Jiaxing. Der dänische Spielzeugriese hat nach dem ersten Umsatzrückgang seit mehr als zehn Jahren umfangreiche Sparmassnahmen inklusive markanten Stellenstreichungen eingeleitet. Der Einstieg in Video-Spiele, Film-Lizensen und Apps bescherte zwar schnelles Wachstum, gestaltete die Unternehmensstruktur aber auch kompliziert und unübersichtlich.