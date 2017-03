Burgerbrutzler «Holy Cow» ziehts an den Rümelinsplatz

Ende Juni 2016 berichtete barfi.ch, dass die Grossliegenschaft Rümelinsplatz an die Nestor Immobilien AG verkauft wurde – eine Tochtergesellschaft der Hess Investment Gruppe. Diese kündigte an, dass im ehemaligen Modehaus künftig ein Gastronomiebetrieb einziehen wird. Bis heute war unklar, was genau dort einziehen wird, nun ist es definitiv.

Die Schweizer Burgerkette «Holy Cow!» wird dort einen Basler Ableger eröffnen. Im 2009 wurde das erste Restaurant eröffnet, inzwischen ist die Kette mit 11 Filialen in der ganzen Schweiz vertreten. Mit Basel ist das Dutzend bald komplett.

Angeboten werden «Gourmet Burger», welche vollumfänglich auf Schweizer Qualität achte, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Man sei bemüht mindestens ein Produkt aus jedem Kanton einzukaufen. Menüs aus Burger, Pommes und Getränk gibt es ab 15.90 Franken.

Wie die bz Basel am 14. Dezember 2016 berichtete, dass «Holy Cow» ebenfalls eine Filiale in Liestal eröffnen wird.

