CABB AG will weiter wachsen

Zahlreiche Projekte für mehr Sicherheit

Im Rahmen des Sicherheitsprogramms wird insbesondere das neue, im Vorjahr bereits an den Chlor­anlagen installierte Alarmsystem auf weitere Betriebe ausgedehnt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die umfassende Erdbebenertüchtigung mehrerer Anlagen am Standort.

Daneben beginnt die schrittweise Umsetzung des Konzepts einer «second barrier». Dieses zielt darauf ab, dass bei möglichen Stoffaustritten aus einer ersten Hülle - beispielsweise aus einem Kessel oder einer Leitung - immer eine zweite Sicherheitsbarriere vorhanden ist. Die Abstimmung mit den Behörden dazu sei abgeschlossen und erste Schritte zur Umsetzung in der Planung, sagte Geschäftsbereichsleiter Dr. Thomas Eizenhöfer.

Trainings und Schulungen

Ergänzend zu den technischen Verbesserungen läuft ein umfangreiches Trainingsprogramm für die Beleg­schaft zu Sicherheits- und Nachhaltigkeitsthemen. Durchschnittlich wurde im Geschäftsjahr 2017 hierarchie­übergreifend jeder Mitarbeiter fast zwei Arbeitstage lang geschult.

Neue Kundenaufträge für weitere Wachstumsprojekte

Parallel zu den Sicherheitsprojekten schafft die CABB AG die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. «Wir haben 2017 eine Reihe signifikanter neuer Kundenprojekte gewonnen, die in der Regel auf mehrere Jahre angelegt sind und entsprechend nachhaltig zur positiven Entwicklung des Standorts beitragen», so Eizenhöfer. «Diese Aufträge sind nicht zuletzt ein Beleg für das Vertrauen, das die Kunden in unsere Mannschaft hier in Pratteln und deren Fähigkeiten haben.»

Trendwende in der Agrochemie erwartet

Nach einer längeren Schwächephase der Agrochemie, des wichtigsten Absatzmarktes für das Werk Pratteln, seien nun Anzeichen einer Trendwende erkennbar, erklärte CEO Peter Vanacker: «Die Gruppe hat sich 2017 in einem teils schwierigen Umfeld gut behauptet und sich insbesondere strukturell und organisatorisch auf den nun absehbaren Marktaufschwung vorbereitet.»