CABB zu Schwefelsäure-Austritt: Entwarnung für die Region

Update: Zweimal Schwefelsäure in Chemiefirma in Schweizerhalle ausgelaufen

Schwefelsäure ist am Donnerstagmorgen bei einer Chemiefirma im Industriegebiet Schweizerhalle in Pratteln BL ausgelaufen. Laut Polizei war die Menge klein und wurde niemand verletzt. Am Nachmittag leckte die Leitung nochmals. Die Pannenursache wird untersucht.