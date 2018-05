Café und Mode: Brändli und Fabiola Moda ziehen gemeinsam an die Gerbergasse

Dass die Confiserie Brändli demnächst in die Gerbergasse ziehen wird, weiss mittlerweile ganz Basel. Neu ist, dass Fabiola Moda, seit 15 Jahren am Spalenberg, zwei Drittel der Fläche belegen wird. «Wir werden über 40 Quadratmeter im Erdgeschoss und den ganzen ersten Stock verfügen», sagt Fabiola Fuster gegenüber barfi.ch. In die restliche Fläche im Erdgeschoss wird das neue Brändli Café ziehen. Als sie sich für das Ladenlokal beworben hatte, erzählte ihr der Vermieter von weiteren Interessenten. So kam es zur Kooperation zwischen Brändli und dem Modegeschäft. Am 28. Juni soll es so weit sein, wenn beide Geschäfte mit einer stillen Eröffnung ihre Türen aufmachen.

Schon vor der Kooperation mit Brändli hatte Fabiola Moda diversifiziert. Zur spanischen Alltagsmode und Abendgarderobe kamen antike Möbel hinzu, was das Verkaufsambiente stark mitgeprägt hat. Den Kundinnen schien es zu gefallen, hat stilvolles Leben nicht nur mit Kleidern, sondern auch mit wohnen zu tun.

Das kulinarische Angebot im neuen Brändli Café soll, wie bereits an den Standorten Arlesheim und Riehen, noch deutlich vielfältiger werden. Von saisonalen Baumann-Suppen, über eine grosse Salateauswahl, gibt es künftig auch Vol-au-vents: je nach Jahreszeit mit Pilzen oder Spargeln gefüllten Blätterteigpastetli, verrät Brändli-Chef Michael Grogg. Wie auch die Friandises und Pralinés, alles frisch und aus eigener Produktion.

House of Swisscom

Der Trend auf verschiedene Pferde zu setzten und gleichzeitig die bestehende, zu grosse Verkaufsfläche mit Partnern zu teilen, ist in Basel seit geraumer Zeit zu beobachten. Grieder an der Schifflände hat im obersten Stock mit seinem «Wid Girls Deli» ein neues Gastronomiekonzept vorgestellt. Zuvor war bereits der Conceptstore Wicky am Brunngässlein mit einem Bistro am Start. Und am 30. Mai um 14 Uhr geschieht sogar beim neuen Swisscom Shop am Marktplatz Revolutionäres. Dort, wo bis im Februar das Konkurs gegangene Schweizer Modeunternehmen Companys Kleider verkaufte, wird zum ersten Mal ein Schweizer «House of Swisscom» eröffnet.

Die Swisscom sieht den Detailhandel im Online-Zeitalter in völligen Umbruch. Mit dem neuen Laden der Zukunft soll es ums Beraten und Verkaufen gehen, wo «Kunden sich treffen, reden, Neues herausfinden und Dinge entdecken», wie barfi.ch einer Einladung der Swisscom entnimmt. Weitere Shops sollen in den nächsten Jahren in den grössten Schweizer Städten folgen. Und natürlich wird es im neuen House of Swisscom Shop soll auch ein Café geben.

Verrückte Welt: Wirte verkaufen Socken und Bäcker Kleider

Nachdem die meisten Bäckereien und Confiserien der Stadt neben des obligaten Coffee to go jetzt auch Suppen und Salate anbieten, geht Brändli noch einen Schritt weiter und teilt sich die Räumlichkeiten flächenmässig und finanziell mit einer Modeboutique. Wie sagte schon Wirtepräsident Seppi Schüpfer gegenüber barfi.ch: «Vielleicht müssen wir Restaurateure diesem Trend entgegenwirken, indem wir nicht nur Sonntagsbraten oder Schnitzel verkaufen. Eine Möglichkeit wäre, Socken für 10 Franken anzubieten, die im Pfauen das Doppelte kosten. Vielleicht ist die Zeit vorbei, wo man das Fleisch beim Metzger kauft, beim Coop die Lebensmittel, beim Bäcker das Brot und sich im Restaurant verpflegt». Ja, vielleicht wird der alte Witz nun plötzlich Wahrheit: Kommt ein Kunde in die Bäckerei und verlangt zwei Kilo Benzin. Darf ich es Ihnen in Papier einwickeln fragt der Verkäufer? Danke nicht nötig, die Antwort des Gastes, ich habe meine Geige dabei.

Was ist Ihre Meinung zu dieser Kooperation? Kommentieren Sie unseren Facebook-Post!