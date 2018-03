Caffè Spettacolo bietet neu «Cold Brew»-Kaffeegetränke an

Wer dem Trend folgt «brüht» sein Kaffee neuerdings lieber kalt. Der so genannte «Cold Brew»-Kaffee findet nun auch Einzug bei der schweizer Kaffeebarkette mit Hauptsitz in Muttenz erhältlich. Ab dem 1. April 2018 bietet Caffè Spettacolo in all ihren Verkaufsstellen frisch gezapfte «Cold Brew»-Kaffeegetränke an.