Cannabinowienochmal? Ganz Basel will es, was es bringt, weiss aber kaum jemand

Das BAG kam zum Schluss, dass der Wirkstoff «Cannabidiol» (CBD) Heilmittelcharakter hat, wie Comparis kürzlich vermeldet hat. Dies ist so erfreulich wie erstaunlich: Bis vor wenigen Monaten hat man von CBD nämlich noch kein Wort gehört.

Was es ist

Cannabidiol, kurz CBD, ist ein wirksamer Teil von Cannabis und der kleine Bruder des bekannten THC. Allerdings wirken CBD und THC gegengleich: Während THC psychoaktiv ist und für den Rausch sorgt, fehlt CBD diese Eigenschaft. Cannabidiol wirkt gerade antipsychotisch und schwächt den Effekt des THC ab. Lachkrämpfe und rote Augen gibt es keine. Wurde früher bei der Zucht darauf geachtet, den Anteil von THC hoch und jenen von CBD niedrig zu halten, ist dies heute genau umgekehrt. Kiffen soll nun stattdessen beruhigend wirken, statt zu berauschen.

Die Befürworter von CBD versprechen nicht wenig: Die Verkäuferin in der «Hanftheke» an der Güterstrasse reichte mir statt einer Antwort eine Broschüre, die auf einer klein bedruckten Seite ähnlich dem Beilagenzettel einer Arztnei alle möglichen Vorzüge der Sustanz auflistete. Da stand so ziemlich alles: Gewichtsabnahme, fördert Verdauung, macht die Haut rein, wirkt antioxidativ. Klingt wie das, was diversen «Superfood»-Produkten in der Vergangenheit nachgesagt wurde. Ist CBD die neue Form von Chiasamen?

Laut Comparis ist CBD jedoch «unter anderem bei der Schmerzbehandlung, Muskelkrämpfen bei Multipler Sklerose (MS) oder bei der Bekämpfung von Nebenwirkungen bei der Krebs- und HIV-Behandlung» wirksam.

Aufsehen erregte der Stoff allerdings dadurch, dass es die Folgen einer erst seit 1978 als Dravet Syndrom bekannte und besonders grauenhafte Art von Epilepsie bei Kindern zu lindern schien. Obwohl die genauen Effekte des Stoffes noch nicht ausreichend erforscht sind, ist die Hoffnung für diese notorisch therapieresistente Krankheit dennoch eine kleine Sensation. Auch bei einer weiteren Form von kindlicher Epilepsie namens Lennox-Gastaut-Syndrom scheint Cannabidiol wirksam zu sein.

Bereits 2006 untersuchte eine kleine Studie, ob sich CBD zur Behandlung von therapieresistener Schizophrenie eignen könnte.

Alle wollen es, ausser die Polizei

Inzwischen gibt es das Wundermittel nicht nur im Laden, sondern dieser liefert per Kurier nach Hause. Wie «Swiss Cannabis» selber vermeldet, läuft das Geschäft gut. Seit kurzen steht auch vor einem Kiosk am Claragraben ein Schild: «Hier legales Gras kaufen!». Auch ist es deutlich günstiger als das klassische «Gras» damals in den Hanfshops. Viele werden angesichts der sagenumwobenen Wirkungen einen Selbstversuch nicht abgeneigt sein und freuen sich, dass das legale Zeug genau denselben süsslichen Geruch verbreitet wie das illegale. Zum Leid der Ordnungshüter: Diese werden am Rheinbord auf die Schnelle kaum unterscheiden können, ob man sich strafbar macht oder legal pafft. Eine Lösung steht noch aus, ein Schnelltest ist im Gespräch. Ohne diesen muss jede Probe zu horrenden Kosten im Labor geprüft werden.

Tatsache oder bloss eine Modeerscheinung?

Ist die ganze Aufregung berechtigt? Das legale Gras wirkt in etwa wie eine Tasse Baldriantee. Berauscht wird man davon jedenfalls in keiner Weise. Das macht es schwierig, über das Wundermittel ein Urteil zu fällen. Ob CBD nun der erhoffte Jungbrunnen ist, das darf erstmal bezweifelt werden. Erst ausführliche Studien werden Klarheit bringen, bis dahin bewegt sich die subtile Wirkung im Bereich von Spekulationen. Es könnte den Weg anderer Nahrungszusätze und exotischen Mitteln gehen, welche die hohen Erwartungen am Ende doch nicht ganz zu erfüllen vermochten, wie die sogenannten «Superfoods» wie Gojibeeren, Spirulina-Algen oder Curcuma. Und trotzdem, dass der legale Hanf im Vergleich zum illegalen Pendant günstig ist, muss man tief in die Tasche greifen: Auch mit der Anerkennung des BAG als Heilmittel wird CBD-Hanf nicht von den Krankenkassen als alternatives Heilmittel übernommen.