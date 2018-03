Carlos Martinez mit "Hand Made" im Tabourettli

Wie man es sich von ihm gewohnt ist, tritt Carlos Martínez allein auf die Bühne. Ganz ohne Requisiten, schwarz gekleidet und mit weiss geschminktem Gesicht fabuliert er seine Geschichten einzig aus Gesten und Mimik. Flink schafft er sich seine Kulisse mit Bewegungen gleich selber und kreiert dabei eine Atmosphäre gebannten Staunens oder unbändigen Gelächters. Imaginäre Farben, Gerüche und Töne dringen in die Fantasie der Zuschauer. Die Träume, Wünsche und Absichten der Protagonisten werden buchstäblich sicht- und fühlbar. Aus dem Nichts glaubt man den Duft einer roten Rose riechen zu können, ekelt sich vor einem sabbernden Störenfried an der Bushaltestelle oder teilt des Künstlers Schadenfreude über die Missgeschicke seines Sitznachbars im Flugzeug.



Das Gastspiel findet am Sonntag, 11. März 2018 um 18 Uhr im Tabourettli statt. Tickets sind im Online-Vorverkauf erhältlich.