"Catwalk in Public Space" feiert seinen 10. Geburtstag

Ein Laufsteg mitten auf der Strasse, ohne Absperrung, mit Zuschauern, die sich auf dem Trottoir tummeln. Das funktioniert? Und wie! «Dass die Modenschau nicht streng durchorganisiert ist und etwas Anarchisches hat, macht einen grossen Teil ihres Charmes aus», erzählt Andrea Otto, Gründerin des Catwalks und Inhaberin der Boutique Riviera. «Und dass wir tatsächlich bereits seit einem Jahrzehnt die Kleinbasler Strassen stürmen, ist der Beweis für den Erfolg dieses Konzepts».

Nachdem er in den vergangenen Jahren auch an anderen Orten im Matthäusquartier stattgefunden hat, kehrt der Anlass zu seinem runden Geburtstag an seinen Ursprungsort in der Feldbergstrasse zurück. Der Jubiläumsevent findet am 14. Juni 2018 um 19.00 Uhr an der Feldbergstrasse statt. Modeinteressierte und Schaulustige dürfen an diesem Abend auf schöne Menschen, bunte Paradiesvögel und natürlich ganz viel Inspiration für den eigenen Kleiderschrank gespannt sein.