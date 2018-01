Chaoten und Randalierer: Organisatoren von Demos sind in Basel für Schäden nicht haftbar

Trotz Donald Trump, trotz World Economic Forum (WEF) in Davos. An der Demonstrationsfront bleibt es in Basel allerdings ruhig. Zwar hat es in der vergangenen Woche zwei Mal am Bahnhof kleinere Kundgebungen wegen der Kurden-Politik der Türkei gegeben, doch sonst bleibt es ruhig. Der Protest von einigen hundert Studenten gegen die Erhöhung der Studiengebühren im letzten November verlief friedlich und auch der Tramverkehr wurde bei dem Zug durch die Stadt nicht behindert.

Verschärfung gefordert

Im September hatte der LDP-Grossrat Felix Eymann eine Verschärfung des Demonstrationsrechts in Basel gefordert. Er sagte in einer Interpellation: «Nicht akzeptabel sind auch Beeinträchtigungen, welche Ladengeschäfte in der Stadt erfahren. Es bleiben aus Angst nicht nur die Kunden fern, man muss auch mit Sachbeschädigungen rechnen.» Dazu werde der Tramverkehr immer wieder unterbrochen. Deswegen forderte der Parlamentarier von Polizeidirektor Baschi Dürr, dass «Chaoten und Verursacher von Gewalt» mehr zur Verantwortung gezogen werden sollten.

Teure Spezialeinsätze

In den Städten Bern, Luzern und Zürich wird im Moment eine Verschärfung des Demonstrationsrechts geprüft. So sollen die Veranstalter von Demonstrationen, sobald es Ausschreitungen gibt, die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssen. So etwas ist dann nicht ganz günstig. So kostete der Polizeieinsatz bei einer Demo mit Ausschreitungen, Plünderungen von Läden und Verwüstungen, wie Sprayereien im November 2003 rund 120'000 Franken, da die Polizei nach dem Demonstrationsaufruf im Internet mit einem Spezialaufgebot reagiert hatte.

Haftung nur bei konkretem Verschulden

Dieser Betrag entspricht auch den Kosten des jeweiligen Polizeiaufgebots bei einem Heimspiel des FC Basel. Auf Anfrage von barfi.ch sagt Martin Schütz, Mediensprecher der Basler Polizei: «Auch Gesuchsteller von Demonstrationsbewilligungen haften grundsätzlich nur für Schäden, die sie schuldhaft mitverursacht haben. Dies kann der Fall sein, wenn ein Gesuchsteller öffentlich zu Gewaltanwendung aufruft oder einzelne Demonstrationsteilnehmer zu Gewalttätigkeiten anstiftet.» Auf die Anfrage von Felix Eymann stellte Regierungsrat Dürr im Rathaus folgende Überlegung an, dass eine Haftung «ohne eigenes Verschulden» dazu führen würde, dass einfach niemand mehr eine Bewilligung einreichen würde.

Demonstrationsfreiheit

Dürr bekennt sich auch klar zum Demonstrationsrecht. Er sagt: «Die Demonstrationsfreiheit ist als wesentliche Voraussetzung einer lebendigen Demokratie ein verfassungsmässiges Recht.» Deswegen könne nur ein Gericht Haftungsfragen beantworten. Mit Samthandschuhen angefasst würden die Demonstranten in Basel aber dennoch nicht, stellte Baschi Dürr klar. Nach einer Demonstration, die im Juni 2016 als «Saubannerzug» für Schlagzeilen sorgte, seien noch immer über 50 Anklagen hängig.

Heikle Haftungsfragen

Dass Haftungsfragen bei Demonstrationen heikel sind, zeigt auch die Antwort Dürrs, dass laut Artikel 69 eine Staatshaftung gibt, für Sachschäden, welche die Polizei widerrechtlich bei einem Einsatz anrichte. Pikant daran ist auch, dass Dürr darauf hinweist, die Polizei könnte theoretisch sogar haftbar gemacht werden, wenn ihr «pflichtwidriges Unterlassen» vorgeworfen werden könne. Auch wenn das Einschreiten der Basler Polizei bei der legendären Pappteller-Affäre vor einigen Jahren für Aufsehen gesorgt hatte, so scheint sich die «Basler Doktrin» zu bewähren, da diese vor allem auf Deeskalation setzt.

