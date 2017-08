Chemieereignis in Schweizerhalle: Konzentrierte Schwefelsäure ausgetreten – keiner verletzt

In der Chemiefirma CABB ist in der Nacht auf heute schon wieder Chlorgas ausgetreten – nur 24 Stunden nach dem letzten Störfall. Es handelt sich mittlerweile um den achten Vorfall in sechs Jahren. Jetzt schaltet sich der höchste Baselbieter persönlich ein: Der Grüne Landratspräsident Philipp Schoch aus Pratteln kritisiert Firma und Behörden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.