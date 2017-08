Chère Madame, egregi Signori: Der Brief aus Basel an die Bundesratskandidaten

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren

Chère Madame, chers Messieurs

Egregia Signora, egregi Signori

Wir heissen Sie herzlich willkommen in Basel-Stadt. Es ist uns eine Ehre, Sie in der grossen und altehrwürdigen, traditionsbewussten und sehr baslerischen Stadt am Rheinknie empfangen zu dürfen. Wir hoffen, Sie konnten die Anreise geniessen, sei es über unsere Autobahn oder über den Bahnhof SBB. In letzerem Fall sind Sie hoffentlich heil durch unsere geliebte Passerelle gekommen.

Eigentlich wollen wir Sie ja nicht...

Eines vorweg, und das müssen wir als Baslerinnen und Basler an dieser Stelle einfach sagen: Eigentlich wollten wir Sie ja nicht. Aber dies ist keinesfalls persönlich gemeint, wir hätten gerne eine Person aus Basel als Bundesratskandidierende gesehen. Zu lange warten wir schon darauf, man scheut sich fast schon zu sagen, dass Hans Peter Tschudi unser letzter war, geschweige denn der Baselbieter Emil Frey für unseren geschätzten Halbnachbarkanton. Immerhin war da noch der Solothurner Otto Stich aus Dornach, aber auch das ist schon ein paar Bundesratsgenerationen her und eigentlich eine Schande.

Aber Basel steht hinter Ihnen

Nun aber begrüssen wir Sie hier herzlich, werte Damen, werte Herren, die sich der Schweizer FDP stellen, um die Nachfolge von Didier Burkhalter anzutreten. Ihnen allen wünschen wir viel Glück und Erfolg, wenn die Partei am 1. September die Nomination vollzieht und einen Ihrer werten drei Namen für die Nachfolge auserwählt. Seien Sie versichert: Basel steht als Stadt, Kanton und Region natürlich hinter Ihnen, sollten Sie von der Eidgenössischen Bundesversammlung gewählt werden und Einsitz in der Landesregierung nehmen. Denn Basel und damit auch die gesamte Region erwarten einiges von Ihnen.

Denn wir haben (fast) beste Verbindungen ins Tessin

Wir – also das eidgenössische Stiefkind im Nordwesten dieses Landes – funktionieren natürlich weitgehend autonom. Die Grösse als Pharmastandort haben wir uns selbst erarbeitet. Den einzigen richtigen Rhein- und damit Transporthafen, also das goldene Tor zur Schweiz, bedienen wir seit Jahrzehnten mit Freude und Erfolg. Natürlich, beim Schienennetz sind wir auf Sie angewiesen, denken Sie nur an das Herzstück, diese wunderbare Metro, die Basel-Stadt untertunneln wird und die Zukunft des innereuropäischen Schienenverkehrs verheisst. Auch, und das müssen wir leider anmerken, bei den Autobahnen geht es nciht ohne den Bund, das haben Sie ja wahrscheinlich selbst bemerkt, sind täglich voll. Schliesslich haben wir den meistbefahrenen Autobahnabschnitt der Schweiz, und viele der Autofahrer, wollen in Ihren Kanton, Herr Cassis, zu dem wir ja beste Verbindungen pflegen, immer besser werdende sogar, denken Sie an den Gotthard-Basistunnel: Basel-Chiasso in fast 3,5 Stunden, alle Achtung. Auch wenn wir derzeit dafür – und wir betonen dies – in Zürich umsteigen müssen.

Unter dem Radar schwebend

Ja, Basel liegt vielleicht etwas peripher, möchte man sagen, vielleicht am Rande des Tellers, was beim Blick über den Tellerrand vielleicht etwas untergehen mag. Ja, man fliegt, um den Management-Sprech zu bemühen, leicht unter dem Radar der Eidgenossenschaft. Und ganz ehrlich, natürlich ist es uns auch wohl dabei, wenn der Bund uns in Ruhe lässt und umgekehrt verhält es sich sicher gleich, da sind wir hervorragende Föderalisten, wie aus dem Bilderbuch, seit dem 13. Juli 1501, und erst recht seit der Aufteilung in zwei Halbkantone.

Stellen Sie sich vor: Unsere Landesteile, vereint

Eine Vertretung dieses Landesteils im Bundesrat würde also uns und, da gehen Sie mit uns sicher einig, dem Bundesrat selbst gut anstehen. Natürlich sind Sie als Vertreter von Süd- und Westschweiz mit uns einverstanden, wenn wir sagen, dass unsere Landesteile eine würdige Vertretung in Bern verdient haben: Denn unser Wirtschaftsmotor, unsere Wertschöpfung und nicht zuletzt unsere gutbaslerische Diskretion und Geschäftstüchtigkeit übertrumpft die der Zürcher Vertreter bei Weitem, wie die Ihrer Kantone ebenso. Lassen Sie uns also Allianzen bilden, a la baloise sozusagen, denn unsere Neigung zum frankophonen Lebensstil hat uns stets ausgezeichnet: Sie sehen, wir sind uns näher als Sie vielleicht denken.

Unsere Anliegen sind einfach

Politisch sind unsere Anliegen einfach. Die Explosion der Krankenkassenprämien bremsen. Den Frankenkurs nach oben korrigieren, damit sich auch der Gang über die Grenze wieder mehr lohnt. Den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vorantreiben, für leistungsfähigere Autobahnen und einen Bahnhof, der nicht nur seiner Frequenz, sondern auch seinem Namen wieder gerecht wird. Dazu eine Verkehrs- und Wirtschaftspolitik, die unsere Rheinhäfen prosperierend miteinbezieht. Das reicht fürs Erste schon. Als Politikerin und Politiker der FDP sind das für Sie sicher schlüssige Punkte und mehr brauchen wir nicht, ausser stabile Rahmenbedingungen für die Life-Science-Industrie, ein ebenso grosses Aushängeschild für die Schweizer Wirtschaftsleistung wie das Grosskapital, das in Zürich seinen Sitz hat.

Also: Mindestens eine Scheibe Basel nach Bern

In diesem Sinne heisst Sie Basel also herzlich willkommen, hier am schönen Rheinknie, der strömenden Lebensader einer ganzen Region im Nordwesten dieses wunderbaren Landes. Seien Sie unseres Interesses gewiss, wenn Sie innerhalb der Partei und schliesslich gegenüber der Bundesversammlung erst zur Nomination und dann zur Wahl antreten. Basel behauptet vielleicht von sich, anders zu ticken, aber in der Tat ticken wir gleich wie Sie: Trotz rotgrüner Regierungsmehrheit praktizieren wir etwa eine prosperierende Finanzpolitik, die so manche zumindest parteipolitsich liberalere Regierung in den Schatten stellt.

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren, chère Madame, chers Messieurs, egregia Signora, egregi Signori: Geniessen Sie den Aufenthalt in Basel und nehmen Sie sich die Zeit, sich umzuschauen. Nehmen Sie die Eindrücke und Bedürfnisse mit und sollte es mit der Wahl klappen, dann freuen wir uns, Sie an der Eröffnung der nächsten muba oder Uhren- und Schmuckmesse wieder willkommen zu heissen.

Mit hochachtungsvollen Grüssen,

Ihr barfi.ch

--

Der Anlass «Treffen Sie die Bundesrats-Kandidatinnen und Kandidaten» der FDP Schweiz und Basel findet im Hotel Merian Basel statt, heute Mittwoch, 23. August, 18 bis 19.30 Uhr. Anschliessend Apéro.