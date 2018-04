Christian Schöniger verlässt die BKB nach achtzehn Jahren

Während seiner langjährigen Tätigkeit bei der BKB – davon die letzten 6 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung – hat Christian Schöniger mit juristischem Fachwissen, Gradlinigkeit und Beharrlichkeit die Interessen der Basler Kantonalbank nach aussen vertreten und die Bank in rechtlichen und regulatorischen Fragen beraten. Zudem hatte er massgebend Anteil an der Entwicklung der heute ausgeprägten Compliance-Kultur der BKB. Christian Schöniger hat entschieden, sich im Alter von 58 Jahren frühzeitig pensionieren zu lassen. Bankrat und Geschäftsleitung danken Christian Schöniger bereits heute für die langjährige wertvolle und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.

Für Guy Lachappelle wird Christian Schöniger eine grosse Lücke in der Bank hinterlassen: „Er diente der BKB über all die Jahre einerseits als zuverlässiges juristisches Gewissen. Dank des grossen Engagements von Christian konnte die BKB andererseits in den vergangenen Jahren die rechtliche Bewältigung bedeutender Rechtsfälle vorantreiben bzw. abschliessen. Auch wenn ich seinen Entscheid gut nachvollziehen kann, bedaure ich, dass die BKB mit ihm einen ausgezeichneten Juristen und geschätzten GL-Kollegen verliert.“