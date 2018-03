Christoph Merian Stiftung fördert knapp unter 1 Million Franken

Davon stammen CHF 655'000 aus dem von der Bürgergemeinde genehmigten Förderprogramm und CHF 310'500 aus dem vom Regierungsrat genehmigten Förderprogramm.

Förderungen im Bereich Soziales und Kultur

Die CMS agiert gemäss ihrem Förderprogramm 2017-2020 im Bereich Sozialen in mehreren Handlungsfeldern. Dazu gehören Prävention und Bekämpfung von Armut, kinderfreundliche Lebensräume und Förderung des sozialen Zusammenhaltens. In diesem Rahmen wurden unter Anderem Projektbeiträge an das K5 Basler Kulturzentrum und an den Verein Mobile Jugenarbeit Basel und Riehen gemacht.

Auch im Bereich der Kultur will die CMS das kulturelle Leben und das künsterlische Schaffen in Basel fördern. Dazu kommt der Austausch zwischen Kunstschaffenden und der Gesellschaft sowie die Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen. Zu diesem Zweck übergibt die CMS Beiträge an das Bürgerliche Waisenhaus Basel oder an das Förderprogramm Offspaces, sowie viele weitere Kulturprojekte.

Eine genaue Übersicht über die geförderten Projekte finden Sie hier.