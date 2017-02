Christoph Merian Stiftung fördert mit rund 190'000 Franken

Im Baselbieter Strafjustizzentrum in Muttenz wurden zwei Häftlinge in den vergangenen zwei Wochen tot aufgefunden. Und erst im letzten Oktober fand ein Gefängniswärter nach dem Mittagessen einen erhängten Häftling im Basler Untersuchungsgefängnis Waaghof. Mit dieser Häufung an Gefängnis-Suiziden steht die Region schweizweit an der Spitze.