Clariant verkauft Lizenz für Biotreibstoff an slowakische Firma

Filme gibt es wie Sand am Meer. In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Universum an bewegten Bildern aus jeglichen Genres angesammelt. Darunter viele grossartige, unnachahmliche Werke, aber auch solche, die man am liebsten vergessen möchte. Vor allem in den sogenannten «Bahnhofkinos» waren solche «Schmuddelfilmchen» zu sehen.