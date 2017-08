Congeli treffen im Cup auf den BSC Old Boys

Nach vielen Jahren hat sich der Basler Stadtclub FC Concordia Basel wieder einmal für den Helvetia Schweizer Cup qualifiziert. «Der grosse Losknüller ist es zwar nicht geworden, aber das Duell gegen den Lokalrivalen BSC Old Boys hat den Status eines echten Lokalderbys», schreibt der FC Concordia in einer Mitteilung. Das Spiel würde zu einem echten Gradmesser zum Saisonbeginn. In der Saison 2017/18 strebt der Club den Aufstieg in die 2. Liga Interregional an.

«Der BSC Old Boys geht klar als Favorit in dieses Spiel», sagt Präsidiumsmitglied Thomas Steinemann, «schliesslich spielen sie drei Ligen höher als unser 2. Liga Team.» Trotzdem wolle man sich nicht verstecken: «wir werden gut vorbereitet sein», sagt Trainer Anil Kumar.

Das «Stadt-Derby» zwischen den Congeli und den Old Boys findet am Samstag, 12. August 2017 um 18.00 Uhr im Leichtathletik-Stadion auf den Sportanlagen St. Jakob statt. Der Zutritt ist kostenlos.