Conradin Cramer wird Stiftungsratspräsident von éducation 21

Am 26. April hat der Stiftungsrat von éducation21 den Basler Regierungsrat Conradin Cramer zum neuen Präsidenten von éducation21 gewählt. Er übernimmt das Präsidium des nationalen Kompetenzzentrums «für Bildung für Nachhaltige Entwicklung» (BNE) von der Zürcher Erziehungsdirektorin Silvia Steiner, die seit Januar 2017 die EDK präsidiert und deshalb zur Vermeidung einer Ämterkumulation das Präsidium der Fachagentur abgibt. Die Stiftung éducation21 unterstützt seit fünf Jahren die Umsetzung und Verstetigung von BNE in der Schul- und Unterrichtspraxis sowie in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. Sie arbeitet im Auftrag von Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft.

Gleichzeitig mit dem neuen Präsidenten übernimmt Klára Sokol als neue Direktorin die operative Leitung von éducation21. Sie folgt auf Jürg Schertenleib, der nach insgesamt zehn Jahren erfolgreichem Einsatz für Gründung und Entwicklung von éducation21 beschlossen hat, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen.

Ebenfalls am 26. April 2018 hat der Stiftungsrat die Strategie 2019 – 2024 verabschiedet. Diese wird nun unter der neuen Leitung umgesetzt.