Coop: Label-Betriebe fallen bei Kontrollen durch

Seit dem Jahr 2010 muss die Kastration schmerzfrei erfolgen. Aus diesem Grund hat sich die Branche nach langen Diskussionen verpflichtet, Narkosegeräte anzuschaffen. Bund und Kantone überprüfen seither jedoch kaum, ob diese Apparate auch korrekt genutzt werden. 2016 gab es drei Urteile gegen Bauern, weil sie nicht schmerzfrei kastrierten. Bei 7000 Schweizer Betrieben mit Schweinen ist das eine sehr niedrige Quote. Die Tierschützer stellten daher eigene Nachforschungen an. "Gemeinsam mit Coop suchten wir zehn Label-Betriebe aus, von kleinen Höfen bis zu Grossbetrieben", sagt Cesare Sciarra, Leiter Kontrolldienste des Schweizer Tierschutzes (STS). Dabei erfolgte die Auswahl risikobedingt, also bei Bauern, die schon vorher im Verdacht waren, nicht sauber zu arbeiten.

Vier von zehn Betrieben fielen durch. Eine bedenkliche Quote, wenn man berücksichtigt, dass nur Naturafarm-Betriebe untersucht wurden, welche hohe Anforderungen zu erfüllen haben. Für ihre Analysen verglichen die Kontrolleure die Zahl der Ferkel, der Kastrationen und die Käufe von Isofluran, dem Betäubungsmittel. Auf jedem Betrieb wurde demzufolge jedes dritte Schwein nicht kastriert.

Weitere Mängel

Die Kontrolleure stiessen auf weitere Mängel. So haben beispielsweise einige Landwirte ihr Gerät trotz Fehlfunktionen nicht gewartet oder sie pflegten die hochsensiblen Apparaturen nicht. Noch ist offen, ob der STS gegen die Betriebe Anzeige erstattet. Sie wurden mit den Resultaten konfrontiert und haben nun Zeit, Stellung zu beziehen.

Coop selbst verweist darauf, dass die Ergebnisse nicht auf alle Naturafarm-Betriebe übertragbar sind. "Eben weil die Kontrollen risikobasiert erfolgten", sagt Damian Santschi, Projektleiter Tierwohl. "Natürlich sind solche Resultate immer ärgerlich. Wir schauen dafür auch viel genauer hin als andere Anbieter. Coop habe die Untersuchungen des STS in Auftrag gegeben und finanziert. "Wir wollen nicht wegschauen, sondern die Probleme angehen."