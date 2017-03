Coop Pronto in Riehen überfallen

Als eine Mitarbeiterin den Laden betreten wollte, erschien ein Mann, bedrängte sie und gelangte so ebenfalls in den Laden, welcher offiziell noch nicht geöffnet war. In der Folge forderte er Geld. Als der Alarm ausgelöst wurde, schlug er die Frau zu Boden und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Die sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.

Das Opfer wurde durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen.

Gesucht wird: Unbekannter, 40-45 Jahre alt, 180-185 cm gross, schlank, sprach Hochdeutsch, trug auffällige Jacke mit weissen Rechtecken und schwarzen Kreisen im Brustbereich, Schal, Wollmütze, schwarze Handschuhe und Bluejeans.

Allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stad (Tel. 061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.