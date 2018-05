Coop verleiht Natura-Preis

Für ihren Erfolg sind aber nicht nur Coop und Bio Suisse verantwortlich, sondern auch die zahlreichen mutigen Geschäftspartner und Produzenten. Heute zeichnet Coop unter Anwesenheit von Politik und Medien mit dem Natura-Preis zwei von ihnen aus, die mit besonderem Engagement, viel Innovationskraft und Mut wichtige Wegbereiter für die erfolgreiche Entwicklung von Naturaplan und der biologischen Landwirtschaft in der Schweiz waren.

Die Nachfrage nach Naturplan-Produkten war schon kurz nach ihrer Einführung sehr gross, allerdings fehlte es zu Beginn an einem breiten Angebot. Damit Naturaplan zur erfolgreichsten Bio-Eigenmarke der Schweiz werden konnte, brauchte es vor allem eines: Eine grosse Zahl an wagemutigen Produzenten und Geschäftspartnern. Wie man heute weiss: Der Mut hat sich gelohnt und der Rest ist Geschichte. Heute zeichnet Coop zwei Bio-Pioniere für ihren besonderen Einsatz aus: die Firma Andermatt Gruppe für ihre Innovationskraft und die Domaine des Coccinelles als Wegbegleiter der ersten Stunde.

Andermatt Gruppe – biologischer Pflanzenschutz auf höchstem Niveau

Vor 30 Jahren startete das junge Studentenpaar Andermatt eine Revolution in der biologischen Schädlingsbekämpfung. In der Küche ihrer Studentenwohnung suchten sie nach einem Wirkstoff gegen den Apfelwickler. Fündig wurden sie bei einem Virus, der es zum ersten Mal möglich machte, biologische Äpfel vor dem aggressiven Apfelwickler zu schützen. Heute ist es das wichtigste biologische Pflanzenschutzmittel gegen die Obstmade weltweit. Aus dem unkonventionellen Start-up ist die Firma Andermatt Gruppe geworden, die führend bei der Entwicklung biologischer Pflanzenschutzmittel ist. Andermatt Gruppe ist zudem seit den Anfängen ein wichtiger Partner von Coop und zahlreiche Oecoplan-Produkte gehen auf Entwicklungen der Firmengründer Isabel und Martin Andermatt zurück. Coop zeichnet die Firma deshalb mit dem Natura-Preis für ihr ausserordentliches Engagement im Bio-Landbau aus.

Domaine des Coccinelles – Wegbegleiter der ersten Stunde

Die ersten Naturaplan-Produkte 1993 waren zumeist kaum verarbeitete, wie z.B. Eier oder Nature-Joghurt. Eines der ersten Produkte war aber auch Wein, und zwar von der Domaine des Coccinelles. Der Winzer Maurice Lambert ist Bio-Winzer der ersten Stunde und hat damit viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, von denen Winzer, welche später auf biologischen Anbau gemäss den Knospe-Richtlinien der Bio Suisse gesetzt haben, profitieren konnten. Heute wird das Weingut von seinem Sohn, Pierre Lambert geführt.

Für die nächsten 25 Jahre

Vor 25 Jahren hat Coop mit Naturaplan die erste Bio-Eigenmarke im Detailhandel geschaffen. Mit vier Naturaplan-Produkten hat Coop damals gestartet. Heute sind es über 1800, und jedes Jahr kommen mehr als 70 Neuheiten dazu. Das einzige, was sich nicht verändert hat, sind die strengen Vorgaben, welche für die Naturaplan-Produkte gelten. Denn Coop setzt bei Naturaplan konsequent auf die Knospe von Bio Suisse – sowohl bei inländischen wie importierten Produkten. Auch in den kommenden 25 Jahren wird sich Coop mit Herzblut dafür einsetzen, dass sich die biologische Landwirtschaft so erfolgreich weiterentwickelt wie in den letzten 25 Jahren.