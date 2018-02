Coop zum 5. Mal weltweit führend beim Tierwohl

Für ihr Engagement für das Tierwohl wurde Coop vom BBFAW unter zahlreichen internationalen Anbietern im Lebensmittelbereich mit Bestnoten ausgezeichnet. Damit bestärkt der BBFAW Coop darin, ihr konsequentes Engagement für das Tierwohl auch künftig mit voller Überzeugung fortzuführen und ihre Anstrengungen zu intensivieren.

Tierfreundliche Haltung

So hat Coop beispielsweise den Anteil an Labelfleisch mit den strengen Anforderungen von Naturaplan oder Naturafarm stetig ausgebaut. Heute beträgt der Anteil bereits 40 Prozent. Damit sich die Kunden auch darauf verlassen können, dass die Betriebe die strengen Anforderungen einhalten, kontrolliert der Schweizer Tierschutz (STS) die Naturafarm-Betriebe regelmässig und unangemeldet. Das ist einzigartig in der Schweiz.

Das Tierwohl hört nicht an der Grenze auf

Coop setzt sich auch im Ausland dafür ein, dass Tiere mindestens gemäss Schweizer Tierschutzgesetzgebung gehalten werden, zahlreiche Betriebe gehen sogar weiter: So erfüllt bei Coop das frische Poulet- und Trutenfleisch aus dem Ausland bereits vollständig die Anforderungen des Bundes-Tierwohlprogramms BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme), welches deutlich über die Schweizer Tierschutzgesetzgebung hinausgeht.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW)

Der BBFAW wurde von der internationalen Tierschutzorganisationen «Compassion in World Farming» und «The World Society for the Protection of Animals (WSPA)» in Auftrag gegeben und finanziert. Er bewertet das Tierwohlengagement von Unternehmen nach den vier Kategorien «Innovationskraft», «betriebliche Umsetzung», «unternehmerisches Bekenntnis zum Tierwohl» und «Berichterstattung zum Tierwohl». Bereits in den letzten vier Jahren erhielt Coop die Bestnote.