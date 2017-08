Coup der Regierungspräsidentin: Liestaler Stadtpräsident wird oberster Stadtentwickler

Redeverbote, gar einen Verweis vor dem Parlament: Thomas Kessler hatte in seinen acht Jahren als oberster Kantons- und Stadtentwickler immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Und kurz bevor Guy Morins Amtszeit zu Ende war, trennte sich Morin von Kessler. Das abrupte Ende einer kontroversen Karriere. Zur Tür hinein kam heute Mittwoch pünktlich um 10 Uhr der neue Stadtentwickler. Es ist: Der amtierende Stadtpräsident von Liestal, der Grüne Vorzeigepolitiker Lukas Ott.

Gerade einmal zwei Minuten dauert es an der heutigen Medienkonferenz bis die ersten «grossen» Worte fallen. So sagt die Stadtpräsidentin Elisabeth Ackermann in einem Atemzug: «Herausforderung» und «Arealentwicklung» und darum sei sie sehr froh, dass Lukas Ott jetzt hier sei. In einem ziemlich aufwändigen Prozedere, freut sich die Grüne Politikerin, habe man den idealen Kandidaten in Liestal gefunden. Jemanden, der über den administrativen Tellerrand schaue.

Lustvolles Abwägen

Der ideale Kandidat freut sich vor den Medien darüber, dass er die Chance erhalte, diese «grosse Herausforderung» anzunehmen. Es sei der «spannendste Job in der Region» sagt Ott und dann kommt eine sehr kreative Phrase der Ausführungen: In der Politik und der Demokratie gehe es um «ein lustvolles Abwägen von Gestaltungsvarianten». Und Ja: Er wolle «Beurteilungsgrundlagen erarbeiten», die es erlaubten, die «Arealentwicklungen» weiter zu optimieren.

Seinen Vorgänger Thomas Kessler habe er gekannt und dessen Arbeit immer sehr spannend gefunden. Darüber, dass sich Kessler mit der Forderung nach längeren Ladenöffnungszeiten in einem Interview den Mund verbrannt hatte und darüber, dass er auf Geheiss Morins schliesslich gehen musste, darüber wollten weder Ackermann noch der ideale Kandidat etwas sagen. Klar sei allerdings, dass man zukünftig zwischen politischen Entscheiden und Verwaltungsaufgaben klar unterscheiden wolle. «Da müssen Sie mir eine Chance geben», sagte Ott, der den Vorrang vor vierzig anderen Bewerbern erhalten hatte. Er könne noch nicht sagen, wie er sich in der Öffentlichkeit äussern werde. Aber der 51-Jährige verspricht, er werde sich äussern. Weitere Lieblingswörter neben «Herausforderung» und «Arealentwicklung» waren «vernetzt» und «integrativ»: So solle die Stadt weiterentwickelt werden. Über die Grenzen von Verwaltungsdepartementen und Kantonen hinweg solle seine Abteilung «entwerfen» und «mittragen».

Karriere-Grüner statt Verwaltungsprofi

Fast schon andächtig lauscht Elisabeth Ackermann den Worten des idealen Kandidaten. Die Stadtpräsidentin weiss, dass ihr mit diesem «idealen Kandidaten» ein Coup gelungen ist. Statt eines farblosen Verwaltungsprofis hat sie einen Karriere-Grünen geholt, der bereits ein scharfes Profil hat. Und einen, der schon in Liestal gezeigt hat, dass er grosse Baustellen mag.

So verspricht Ott zwar, dass er sich auf den 1. Dezember ganz aus der Politik zurückziehen werde. Aber bis dahin werde für die Bahnhofsentwicklung in Liestal mit aller Kraft kämpfen und die Abstimmung gewinnen. Nachher aber sei Schluss mit der Politik. Dann freue er sich auf die «Arealentwicklung» und die «Herausforderung» als oberster Kantons- und Stadtentwickler in Basel. Das wolle er «integrativ und vernetzt» angehen. Nach rund 48 Minuten Medienkonferenz lag das Wort «Herausforderungen» mit achtzehn Nennungen an der Spitze. Dicht gefolgt von «Arealentwicklung» mit rund einem Dutzend Nennungen. Das heisst vor allem eines: Der Kanton Basel-Stadt wird weiter ausgebaut. So gibt nun mit dieser Personalie das grünste aller Basler Departemente den Tarif durch: Hier wird geklotzt, nicht gekleckert.