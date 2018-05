Daniel Flury ist neuer Obmaa der Basler Schnitzelbangg Gesellschaft

Damit übernimmt er die Aufgaben von Thomy Neuenschwander, der zwei Jahren erfolgreich die Geschäfte der BSG leitete. Er bleibt der Gesellschaft weiterhin erhalten.

Daniel Flury ist seit seinem 9. Lebensjahr als Schnitzelbänggler unterwegs und seit 15 Jahren im Verein, drei davon im Vorstand. Flury ist 24 Jahre alt und kaufmännischer Angestellter. Er schätzt die Werte, Tradition und Kameradschaft im Verein und freut sich auf die neue Herausforderung als Obmaa.

Seit 1921 ist die Organisation Basler Schnitzelbangg Gesellschaft (BSG) in der Schnitzelbank-Szene unterwegs. Die zurzeit zweitgrösste Gesellschaft zählt bis dato 13 Formationen, die während der Fasnacht in den Beizen im Gross- sowie im Kleinbasel ihre Verse zum Besten geben. Am Samstag nach der Fasnacht findet jeweils das „Schlussbouquet“ mit dem beliebten BSG-Schlussabend statt.