Daniel Spinnler neuer Stadtpräsident von Liestal

Der Stadtrat habe für die Besetzung des Stadtpräsidiums eine einvernehmliche Lösung angestrebt und unterstütze die Kandidatur von Daniel Spinnler einstimmig, teilte die Stadt Liestal am Dienstag mit. Nach der Publikation, der Einsprachefrist und der Erwahrung durch die Geschäftsprüfungskommission erfolge die formelle Konstituierung des Stadtrates.

Daniel Spinnler war im Februar 2016 in den Stadtrat gewählt worden. Als Präsident tritt er die Nachfolge von Lukas Ott an. Der Grüne hatte Ende November alle politischen Ämter verlassen, da er per 1. Dezember in Basel-Stadt seine neue Stelle als Kantonsentwickler antrat. Otts Nachfolgerin im Stadtrat ist die am Sonntag gewählte Marie-Theres Beeler, die wie Ott die Grünen vertritt.