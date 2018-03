Dank Home Office und flexiblem Arbeiten: Die Baloise Group möchte Basels attraktivster Arbeitgeber werden

Erinnern Sie sich noch an Ihr letztes Jahresendgespräch? Es ist kein angenehmer Termin. Bei der Baloise findet dies nicht mehr statt. Beim Basler Versicherungskonzern ist flexibles Arbeiten mehr als nur eine Idee.

An der heutigen Medienkonferenz präsentierte Thomas Sieber, Leiter Corporate Center der Baloise, wie sich das Unternehmen verändern wird, um zu den führenden Arbeitgebern der Branche zu gehören. «Die Mitarbeitenden sind die tragenden Pfeiler», sagte Thomas Sieber. «Wir müssen uns stetig verbessern». Dazu gehöre auch, die Mitarbeitenden zu motivieren, um begeisterte Kunden und glückliche Aktionäre zu haben, so der Leiter Corporate Center. Es müsse eine Unternehmenskultur, die nicht kopierbar ist, erreicht werden. Ansporn für die Mitarbeitenden sollten dabei keineswegs finanzielle Mittel sein. «Zu der von uns angestrebten Kultur gehören Eigenverantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Spielraum», erklärte Thomas Sieber.

Ideen kommen nicht von der Führungsebene

Die Ideen für eine neue Unternehmenskultur wurde dann von den Mitarbeitenden selbst eingebracht. Denn diese kulturelle Transformation soll nicht nur von der Führungsetage kommen, sondern von den Mitarbeitenden angestossen werden. «Es kann natürlich vorkommen, dass uns diese Themen nicht so passen», schmunzelt Thomas Sieber. Trotzdem werden diese nun umgesetzt.

Familienfreundliches Unternehmen

Nebst dem Streichen des Jahresendgesprächs, ist das sogenannte Flex Office, das Arbeiten ohne festen Arbeitsplatz, ein grosses Thema. Diese Flexibilität widerspiegelt sich auch in der Arbeitswelt der Mitarbeitenden. «Die Mütter sollen in die Arbeitswelt integriert werden», wünscht sich Thomas Sieber. «Hundert Prozent der Mitarbeiterinnen, die Mutter wurden, arbeiten noch immer für uns». Denn im Home Office zu arbeiten ist kein Problem bei der Baloise. Auch unbezahlter Urlaub kann eingezogen werden. Was noch vor ein paar Jahren unmöglich gewesen wäre, soll nun Realität werden. Die Baloise möchte Führungspositionen auch als Teilzeit-Jobs ermöglichen.

Abwechslung garantiert

Heutzutage wechselt man oft den Beruf, das Unternehmen und arbeitet an verschiedenen Karrieren. Die Baloise begegnet diesem Trend mit interner Mobilität. «Wir fördern kurzfristige Einsätze in anderen Unternehmenseinheiten», so Thomas Sieber. Zum Beispiel können Mitarbeitende aus Basel ins Baloise Start-Up Friday nach Berlin für einige Zeit. «Der intensive Austausch hilft uns allen», freut sich Thomas Sieber. Ganz wichtig sei das Zuhören und Feedback. «Wir dürfen nicht unter Feedback leiden, sondern es als Geschenk annehmen».

Zum Thema

Baloise Versicherungen steigern Volumen und Gewinn Zum Artikel

Baloise Bank mit Wachstum bei Gewinn, Hypotheken und Vermögensgeschäft Zum Artikel

Baloise möchte die Online-Schadenmeldung vereinfachen Zum Artikel

Baloise will "gender friendly" Anlagemöglichkeit in der Lebensversicherung lancieren Zum Artikel

Sonntagsflug: Wie Basel in die Höhe wächst Zum Flug