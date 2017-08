Dank New York Times: Ausstellung im Basler Museum für Musik wird verlängert

Endlich: Uber Pop, der Billig-Fahrdienst am Rande der Legalität, zieht sich aus Zürich zurück. Uber will in Zürich ausschliesslich legal mit lizenzierten Taxifahrern arbeiten. In Basel ist Uber Pop allerdings noch aktiv – aber nicht mehr lange, wenn es nach Taxi-Vertretern und Politikern geht.