Danke, liebe Stadtreinigung, für die Entsorgung des Fasnachtsabfalls

Während der Fasnacht räumte die Stadtreinigung des Tiefbauamtes insgesamt 240 Tonnen Fasnachtsabfälle weg. Dies entspricht knapp einer Tonne pro Mitarbeiter. 2017 waren es ca. 420 Tonnen Räppli und andere Abfälle, welche schlussendlich entsorgt wurden, wobei dieser Rekord starken Regenfällen zu verdanken ist. Das Jahr zuvor wurden ca. 250 Tonnen Abfälle nach der Fasnacht entsorgt.

Wegen den kalten Temperaturen konnte dieses Jahr aufgrund von Glatteisgefahr keine Nassreinigung durchgeführt werden.

Das Tiefbauamt war während der ganzen Fasnacht im Grosseinsatz, um die riesigen Mengen an Räppli und sonstigen Fasnachtsabfällen zu entsorgen. Nach dem Cortège am Montag- und Mittwochabend, zwischen 18 und 22 Uhr, führte das Tiefbauamt jeweils auf der Hauptachse zwischen Aeschenplatz und Messeplatz sowie auch am Dienstag- und Mittwochmorgen um 4 Uhr in der ganzen Innenstadt Spezialreinigungstouren durch.

Heute Donnerstagmorgen, pünktlich ab 4 Uhr nach den Ändstreich, bewältigten rund 250 Personen mit rund 120 Fahrzeugen eine reibungslose Fasnachtsendreinigung. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei, den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) und der Polizei sowie auch mit Unterstützung durch Gewerbebetriebe und in Absprache mit dem Fasnachts-Comité.