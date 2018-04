Das 5. Movie Camp ist vorbei

In nur fünf Tagen sind zwölf Kurzfilme von Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Movie Camps entstanden, welches vergangene Woche auf dem Areal Walzwerk in Münchenstein stattgefunden hat. Insgesamt 44 Juniors (8-12 Jahre alt) und 33 Movie Campers (13-20 Jahre alt) trafen sich am Montag zum Film-Crashkurs. Nach nur einem Tag Theorie wurden bereits die mitgebrachten Geschichten ausgewählt und in spannende Drehbücher verwandelt. Mit dem Produktionsplan in der Tasche und top Equipment in der Hand drehten die Jungregisseure ihre Kurzfilme, die in Folge geschnitten, gemixt und für die Vorstellung im Kino Küchlin vorbereitet wurden. Mit einer tollen Schlussgala im historischen Saal des Kino Pathé Küchlin ging dann das 5. Movie Camp gestern mit über 400 Besucher und Besucherinnen zu Ende. Die frischgekürten Jungfilmer erhielten ihr Diplom und feierten mit Gästen, Verwandten, Bekannten ein Abschlussfest.

Acht Pro Camper konnten auch dieses Jahr wieder von einem erweiterten Programm profitieren. Sie starteten bereits am Samstag mit einem vorgegebenen Drehbuch und und hatten am Wochenende somit mehr Zeit ihre Produktion vorzubereiten. Unter der Leitung von Timo von Gunten und zusammen mit Mentoren entstand ein packender Kurzfilm mit dem Titel „Borderline“. „Die Pro Camper waren eine untrennbare Gruppe und haben für ihren Film mehrmals bis in die späte Nacht hinein gearbeitet,“ sagen Campleiter Michael Kempf & Camp Direktor Giacun Caduff, die auch sonst insgesamt sehr zufrieden mit der 5. Ausgabe vom Movie Camp sind.