Das Basler Marionetten Theater startet mit neuer Leitung in die 74. Spielsaison.

Wirklich direkt am Rhein – allerdings etwas über dem Rhein am Münsterplatz – liegt das Basler Marionetten Theater. Seit 1956 ist es im Zehntenkeller der Allgemeinen Lesegesellschaft Basel einquartiert und hat sich, wie vom Name abgeleitet werden kann, der Kunst des Marionettenspiels verschrieben. Seit dem 1. August 2017 wird das Basler Marionetten Theater neu von einer Co-Leitung geführt und startet nun in seine 74. Spielsaison, deren Vorverkauf Mitte September beginnt.

Mit den Aufgaben des Künstlerischen Leiters wurde Markus Blättler betraut. Markus Blättler ist seit der Saison 1993/1994 Ensemblemitglied des Basler Marionetten Theaters und hat sich kontinuierlich mit dem Figurenspiel und der Geschichte des Hauses auseinandergesetzt. Er hat schon mehrfach Bühnentexte für das Theater geschrieben und Produktionen inszeniert. Zum neuen Geschäftsleiter des Theaters wurde Daniel Jansen ernannt. Der gelernte Kulturmanager und Gastwirt ist seit 20 Jahren in der Basler Kultur tätig und leitete früher unter anderem den Mehrspartenbetrieb Sudhaus, bevor er die Umnutzung der leerstehenden Aktienmühle verantwortete. Als ehemaliger Präsident der «GBK», der Genossenschaft zur Förderung der Basler Kleintheater, sowie ehemaliger Grossrat BS ist Jansen in der Stadt in diversen Kreisen bestens vernetzt. Unterstützt werden die beiden Leiter durch eine administrative Mitarbeiterin und durch einen technischen Mitarbeiter, sowie ein rund 50-köpfiges Ensemble, das sich im Bereich Spiel, Garderobe, und Bar ehrenamtlich engagiert.

Die 74. Spielsaison des Basler Marionetten Theaters startet am 22. Oktober mit der Neuproduktion «Findus zieht um», der neuesten Geschichte der „Pettersson und Findus“-Reihe mit Figuren, die wie die Illustrationen aus den Bilderbüchern aussehen. Im Familienprogramm bringen zudem die «Fasnachtsladäärne», «Kalif Storch», «Die schlaue Mama Sambona», sowie «die glaini Häx» die Augen der Kinder zum Leuchten. Ebenso bietet das Marionetten Theater neu auch «Märchenstunden» an.

Das Abendprogramm startet ab dem 10. November 2017 mit dem berühmten Bühnenstück «Hotel zu den zwei Welten» von Eric-Emmanuel Schmitt mit Tischfiguren. Im Dezember werden dem Bebbi mit Hilfe der «Mondladäärne» drei Wünsche erfüllt, bevor dann das traditionelle «Triptychon» Weihnachtsstimmung verbreitet. Ab 7. Februar 2018 heisst es dann wieder: «Källerstraich» - die Vorfasnachtsveranstaltung mit Marionetten, Piccolo-Klängen und vielen Schnitzelbänken. Am 27. und 28 April 2018 zeigt das marotte Figurentheater Karlsruhe die bitterböse Inszenierung «Er ist wieder da». Und als Saisonabschluss wird noch einmal der Krimi «Maloney – die Nacht der harten Bandagen» aufgeführt.