Das Basler Wetter am Stephanstag

Am heutigen Stephanstag bleibt es voraussichtlich trocken und zu Beginn mit Höchsttemperaturen um die 9,5 Grad sehr warm. Im Verlauf des Nachmittags bis hin zum Abend sinkt dieser Wert aber wieder in den Bereich von 4 Grad. Mit grösserer Wahrscheinlichkeit kommt am Mittwoch bei ähnlichen Temperaturen Nass vom Himmel herunter, wobei am Donnerstag wieder trockenes Wetter mit fröstelnden Temperaturen im Minusbereich zu erwarten ist.