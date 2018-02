Das Bauhinweglein an Basels Rand: kleine Wege mit grossem Namen

Caspar Bauhin erblickte am 17. Januar 1560 in Basel als jüngerer von zwei Söhnen des französischen Arztes Jean Bauhin das Licht der Welt. Dessen abenteuerliches Leben könnte von Alexandre Dumas ersonnen worden sein. Bereits als junger Mann wurde Jean Bauhin zum Leibarzt von Johanna von Albret, der Königin von Navarra berufen. Sein Übertritt zum reformierten Glauben kostete ihn aber um ein Haar das Leben, worauf er nach England floh. Nach dreijährigem Aufenthalt kehrte er nach Frankreich zurück, nur um während der Verfolgung der Hugenotten (Protestanten) in Paris zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt zu werden.

Eine neuerliche Flucht führte ihn nach Amsterdam und Antwerpen, wo Jean Bauhin 1542 erneut, Sie ahnen es, nur knapp dem Tod entrann. Wieder wegen Verfolgung und Massakern an den Hugenotten. Erst mit seiner Ankunft in Basel konnte er sich endlich in Sicherheit wiegen. 1575 wurde er ausserordentlicher Professor an der Universität Basel, von 1580 bis 1581 amtierte er als Dekan der Medizinischen Fakultät. Mit seiner Gattin Jeanne de Fontaine begründete Jean Bauhin eine Gelehrtendynastie, die der Stadt Basel bis ins 18. Jahrhundert zahlreiche namhafte Mediziner und andere Akademiker bescherte.

Ein Leben für die Wissenschaft

Jean Bauhins jüngster Sohn Caspar studierte an der Universität Basel Medizin mit Schwerpunktfach Anatomie, unter anderem bei Felix Platter. Ab 1577 setzte er seine Studien in Padua, Montpellier, Paris und Tübingen fort, wo er seine Kenntnisse im Fach Botanik vertiefte. 1581 promovierte er in Basel zum Dr. med. Seine didaktischen Fähigkeiten konnte Caspar Bauhin ab 1582 als Lehrer für Griechisch unter Beweis stellen, bevor er 1589 erst Dozent und dann erster ordentlicher Professor für Anatomie und Botanik an der Universität Basel wurde. Besonders bemerkenswert: der botanische Garten wurde von Caspar Bauhin gestaltet.

Als Nachfolger von Felix Platter wurde er 1614 zum Stadtarzt und Professor für praktische Medizin an der Universität Basel ernannt. Nun ging es mit der Karriere steil nach oben. 1592, 1611 und 1619 wurde Bauhin zum Rektor der Universität Basel berufen. In zahlreichen, wegweisenden Publikationen zum Thema Anatomie fasste er akribisch seine Vorlesungen und anatomisch-pathologischen Demonstrationen zusammen, die er unter fast lückenloser Aufzählung sämtlicher Körperteile wiedergab und mit Erläuterungen ergänzte.

Wie man sich ein Denkmal setzt

Unsterblich machte sich Caspar Bauhin mit der Entdeckung, beziehungsweise Erstbeschreibung eines kleinen aber wichtigen Details innerhalb des menschlichen Verdauungstraktes: der Ileozökal-Klappe, welche als ventilartiger Verschluss an der Verbindungsstelle zwischen Dick- und Dünndarm fungiert. Noch heute ist diese unter Medizinern als Bauhin-Klappe bekannt. Damit nicht genug, auch mit seiner zweiten Leidenschaft, der Botanik konnte Bauhin, der die gesamte damals bekannte Flora Europas kannte, Furore machen. Mit ihm gelangte die im 14. Jahrhundert beginnende Periode der sogenannten «Väter der Pflanzenkunde» zum Abschluss. Er führte als erster (wieder einmal) die Unterscheidung von Spezies und Gattung vollständig durch. Zudem schuf er für die von ihm beschriebenen rund 5640 Pflanzen eine binäre Nomenklatur. Dies ist ein Grundprinzip der wissenschaftlichen Namensgebung die aus zwei Teilen besteht: dem Gattungsnamen und einem spezifischen Beiwort, bei dem es sich meistens um ein Adjektiv handelt. Nehmen wir als Beispiel das Gänseblümchen oder auf Baseldytsch «s Margritli», dessen lateinischer Name «Bellis perennis» lautet: ausdauerndes Gänseblümchen.

Hand aufs Herz, bei soviel Verdiensten, auch für die Stadt Basel, hätte Caspar Bauhin doch eher eine prächtige Allee als ein kaum wahrnehmbares Weglein verdient. Der Vollständigkeit halber muss auch noch erwähnt werden, dass Caspar Bauhins älterer Bruder Johann als bekannter Mediziner, Botaniker und Autor vielbeachteter wissenschaftlicher Werke eine ebenso schillernde Figur war.