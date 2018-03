Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet 2022 erstmals in Pratteln statt

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2022 wird am 27./28. August in Pratteln und damit erstmals in seiner Geschichte im Kanton Basel-Landschaft ausgetragen. Dies entschied die Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV). Gegen 300‘000 Personen werden am letzten August-Wochenende des Jahres 2022 das ESAF besuchen.