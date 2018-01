Das Heli-Rätsel von Riehen: Heimlich eingeflogen, unbemerkt wieder weg

«Die, die es wissen müssen, die wissen es», so heisst es von der Valair AG. Die Firma aus Balzers im Fürstentum Liechtenstein bietet neben Rundflügen auch Luftaufnahmen an. Das Rätsel um den Helikopter bleibt so spannend wie amüsant. Am Samstag stand der Helikopter plötzlich auf der Wiese, und niemand hatte etwas mitbekommen. Manche spekulierten, der Hubschrauber sei gar nicht geflogen, sondern per Transport hingebracht worden. Dafür sprach, dass der Landeplatz denkbar wegen dem nahen Zaun ungünstig war und niemand etwas gehört noch gesehen hatte. Die Polizei wusste von nichts und auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat bis heute keine Erklärung abgeben können. Umso spannender!

Auch beim nahen Gymnasium weiss man nichts: Das unbekannte Fluggerät muss am Wochenende aufgetaucht sein. Gehört hat niemand etwas, auch der Abwart ist erstaunt über den Besucher. Inzwischen ist der Helikopter auch schon wieder weg, es bleibt nur die Verwunderung und das einzige Bild, das Barfi.ch vom Ereignis hat. Darauf ist zu sehen, dass der Hubschrauber das Logo des TCS trägt. Doch dort weiss man auch von nichts: Lukas Ott, der Geschäftsführer des TCS beider Basel, ist erstaunt. Seit zwei Jahren unterhalte man keine Hubschrauberflotte mehr. Damals standen für Rettungsflüge in Bielefeld ein paar der Fluggeräte bereit. Doch das Projekt wurde aufgegeben und deshalb ist auch Ott unschlüssig, weshalb noch das Logo des Touring Clubs darauf zu sehen ist.

Wie er kam, verschwand er auch wieder: klammheimlich

Auf Facebook rangieren die Diskussionen derweil darum, ob es sich nach dem US-Budgetstopp um Trumps neuen Dienstheli handelt und der Vermutung, dass es sich nur um ein Modell handeln könne. Nun, Donald Trumps Gefährt war es nicht und der Heli ist echt. «Er kam aus der Luft natürlich!», heisst es von Seiten der Valair. Der Unbekannte am Telefon, der seinen Namen nicht nennen will, freut sich, dass niemand etwas mitbekommen hat. «Dann war der Pilot gut, wenn man nichts hört», so viel ist zu erfahren. Auch den Abflug schien niemand bemerkt zu haben. Inzwischen ist der Heli nämlich schon wieder weitergeflogen. Kaum zwei Stunden hatte er dort gestanden, wie es heisst, jetzt sei er «am Schärmen». Zu welchem Zweck er über Basel flog, bleibt weiterhin unklar, denn die Antwort fällt klar aus: «Wir geben keine Auskunft über unsere Operationen». Die nötigen Bewilligungen lägen jedenfalls alle vor. Zurück also zu den Spekulationen um amerikanische Staatsbesuche.

Von Riehen ans Wef nach Davos

Fest steht immerhin soviel: Valair-Chef Hansruedi Amrhein hatte den Robinson-Helikopter nach 2'200 Flugstunden zur Überarbeitung geschickt. Jetzt sei er besser als je zuvor, ist auf der Homepage von Valair zu lesen. Während man nur spekulieren kann, warum der Helikopter in Riehen landete, gibt auch die Homepage des Betreibers Valair keinen Aufschluss.

Ein Blick auf die Luftverkehrsverordnung zeigt, dass für «Aussenlandungen» der Helikopter selbst eine Bewilligung bekommt, die für ein Jahr gilt. Das heisst jedoch nicht, dass ein Helikopter ohne spezielle Bewilligung auf jeder grünen Wiese landen darf. Zumindest ist die Bewilligung des Grundbesitzers und der zuständigen Gemeinde vorgeschrieben. Doch davon will gegenüber barfi.ch keine der Stellen etwas gewusst haben.

