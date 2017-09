Das JKF 2017: Eine ausgelassene Geburtstagsparty

Die Programmvielfalt begeisterte

Das JKF 2017 wartete mit einem vielfältigen Programm auf, welches zu begeistern vermochte. Die Tanzdarbietungen zogen das Publikum in Scharen an – im Foyer des Theater Basel kam es einmal mehr zu einer euphorischen Zusammenkunft der regionalen Tanzszene. Auch die vielseitigen Darbietungen im Literaturhaus Basel waren nicht selten bis auf den letzten Platz besetzt. Die am JKF 2017 prominent vertretenen freien Projekte ermöglichten es, ein noch breiteres Spektrum der Jugendkultur abzudecken. Die junge Autorin Susan Reznik beispielsweise schob ein massives Sofa auf Rädern über das Festivalgelände, auf welches sich die Festivalbesucherinnen und -besucher niederlassen und ihre Gedanken zu Papier bringen konnten. Auch Sportbegeisterte kamen auf ihre Kosten, so wimmelte es beispielsweise beim Pumptrack auf dem Münsterplatz von Skatern, Scooterfahrern und BMXern. Die Musikacts auf den Freiluftbühnen schliesslich versetzten die ganze Innenstadt in einen ekstatischen Freudentaumel. Bei Auftritten wie denen von Sherry-Ou, Brandhärd oder Zatokrev gab es kein Halten mehr auf den Plätzen.

Saubere Plätze und keine Zwischenfälle

Die Aussenplätze wurden nach Programmende an beiden Tagen sauber hinterlassen. Mehrwegbecher, das bewährte Pfandsystem in Zusammenarbeit mit Coop Pronto sowie neu auch mit Coop to go und der unermüdliche Einsatz der Trash Heroes stellen erneut das Grundgerüst des Nachhaltigkeitskonzeptes des JKF dar. Sowohl die Festivalleitung als auch die am Festival tätigen Samariter berichten über keine nennenswerten Zwischenfälle. Darüber hinaus sind dem JKF keine Lärmklagen bekannt. Der intensive Dialog mit Anwohnerinnen, Anwohnern und weiteren Anrainern machen sich bezahlt.

Trotz durchzogenem Wetter: erfolgreiche Jubiläumsausgabe

Die Jubiläumsausgabe des JKF zeigt die Wichtigkeit einer regionalen Plattform für das jugendliche Kulturschaffen eindrücklich auf. Am Freitagabend wurde das Festival von derart vielen Kulturbegeisterten besucht, dass es teilweise fast kein Durchkommen auf den gestossen vollen Plätzen mehr gab. Der Kälteeinbruch und der Regen führten am Samstagnachmittag zu einem Besucherräckgang auf den Aussenplätzen. Umso besser besucht waren die zahlreichen Indoor- Veranstaltungen der Sparten Theater, Tanz und Literatur. Zu späterer Stunde trotzten die Massen der Kälte jedoch wieder und die Jugendkultur eroberte einmal mehr den öffentlichen Raum.