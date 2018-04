Das Kantonsspital Baselland startet eine neue Imagekampagne

Bereits zum siebten Mal fand der Jugendprojektwettbewerb Basel-Landschaft statt. Am öffentlichen Finalabend am 19. April im „Alts Schlachthuus“ in Laufen haben die Projektteams in einem dreiminütigen Pitch die Chance genutzt, ihr Projekt der Jury und dem Publikum persönlich vorzustellen. Am Ende eines spannenden Abends wurden vier Projekte mit Preisgelder von total 5’000 Franken prämiert.